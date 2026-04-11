BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Bilbon hilketa saiakeragatik

31 urteko gizon bat larri zauritu zuen hiru labankadarekin, eta erasotzailea biharamunean atxilotu zuten Zazpikaleetan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon hilketa saiakera egotzita, apirilaren 9an gauean hiriko erdiguneko bingo batean izandako liskar batekin lotuta. 

Gertakariak 22:00ak aldera hasi ziren, bi gizonen arteko eztabaida batean. Liskarra bingo barruan hasi zen, baina kalera joan ziren eta bertan eman zizkion erasotzaileak hiru labankada biktimari: bi bizkarrean eta beste bat sabelaldean, azken hori larritasun handikoa

Abisu ugari jaso ondoren, Ertzaintzaren patruilak bertaratu ziren, baina ez zuten inor aurkitu hasieran. Handik gertu topatu zuten biktima lurrean, eta agenteek lehen sorospenak eman zizkioten osasun langileak iritsi arte. Ondoren, Gurutzetako ospitalera eraman zuten, egoera larrian.

Ikerketaren baitan, lekuko batek ustezko erasotzailea identifikatu zuen, eta agenteek odolez zikindutako labana bat ere aurkitu zuten gertakariaren lekutik gertu, edukiontzi baten alboan botata. Arrastoa jarraituz, bilaketa operatiboa abiatu zuten.

Azkenean, ostiral arratsaldean atxilotu zuten susmagarria Bilboko Alde Zaharrean, odolez zikindutako arropekin eta bihurkin bat eskuan zeramala. Atxilotua, aurrekariak dituen gaztea, epailearen esku jarriko dute. Biktimak, berriz, ospitalean jarraitzen du, egonkor eta arriskutik kanpo.

 

Bilbo Ertzaintza Gizartea

Gehiago ikusi
Publizitatea
X