Exestudiantes de La Salle exigen verdad y reparación para las víctimas de Patxi Ezkiaga

Un grupo de antiguos alumnos de La Salle San Sebastián se ha concentrado este sábado para denunciar públicamente los abusos sexuales cometidos durante años por el exprofesor y director Patxi Ezkiaga, así como el entorno que, según sostienen, permitió que estos hechos se prolongaran en el tiempo. La movilización llega dos años después de que los casos salieran a la luz.

Los convocantes aseguran que lo que inicialmente parecía un conjunto de casos aislados ha resultado ser “la punta del iceberg” de una realidad mucho más amplia. Afirman que existió un “ecosistema” que facilitó los abusos durante casi tres décadas y subrayan que muchos de ellos fueron testigos directos siendo menores. Con su testimonio, buscan respaldar a las víctimas y validar públicamente lo ocurrido.

En el comunicado leído durante la concentración, los antiguos alumnos expresan su apoyo “sin fisuras” a las víctimas y condenan tanto los abusos como la falta de protección hacia los menores. Asimismo, critican con dureza la actuación del centro en los últimos dos años, al que acusan de haber revictimizado a los afectados, debilitado su unidad y bloqueado una reparación colectiva real, una valoración que, recuerdan, también ha sido señalada por el Ararteko.

Entre sus principales reivindicaciones, destacan la exigencia de que el centro cambie de actitud de manera inmediata, que asuma las cinco demandas planteadas por las víctimas a través del Ararteko y que inicie un proceso de reparación colectiva “sincera”. Advierten además de que, mientras no se produzcan estos cambios, considerarán que la institución sigue “sucia y contaminada”.

Por último, el colectivo anuncia que continuará organizándose y movilizándose. Reclaman su derecho a conocer toda la verdad y subrayan que las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación. “No cerramos la puerta”, señalan, insistiendo en que no necesitan permiso para mostrar solidaridad y defender la dignidad frente a lo ocurrido.