Exestudiantes de La Salle exigen verdad y reparación para las víctimas de Patxi Ezkiaga
Un grupo de antiguos alumnos de La Salle San Sebastián se ha concentrado este sábado para denunciar públicamente los abusos sexuales cometidos durante años por el exprofesor y director Patxi Ezkiaga, así como el entorno que, según sostienen, permitió que estos hechos se prolongaran en el tiempo. La movilización llega dos años después de que los casos salieran a la luz.
Los convocantes aseguran que lo que inicialmente parecía un conjunto de casos aislados ha resultado ser “la punta del iceberg” de una realidad mucho más amplia. Afirman que existió un “ecosistema” que facilitó los abusos durante casi tres décadas y subrayan que muchos de ellos fueron testigos directos siendo menores. Con su testimonio, buscan respaldar a las víctimas y validar públicamente lo ocurrido.
En el comunicado leído durante la concentración, los antiguos alumnos expresan su apoyo “sin fisuras” a las víctimas y condenan tanto los abusos como la falta de protección hacia los menores. Asimismo, critican con dureza la actuación del centro en los últimos dos años, al que acusan de haber revictimizado a los afectados, debilitado su unidad y bloqueado una reparación colectiva real, una valoración que, recuerdan, también ha sido señalada por el Ararteko.
Entre sus principales reivindicaciones, destacan la exigencia de que el centro cambie de actitud de manera inmediata, que asuma las cinco demandas planteadas por las víctimas a través del Ararteko y que inicie un proceso de reparación colectiva “sincera”. Advierten además de que, mientras no se produzcan estos cambios, considerarán que la institución sigue “sucia y contaminada”.
Por último, el colectivo anuncia que continuará organizándose y movilizándose. Reclaman su derecho a conocer toda la verdad y subrayan que las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación. “No cerramos la puerta”, señalan, insistiendo en que no necesitan permiso para mostrar solidaridad y defender la dignidad frente a lo ocurrido.
Te puede interesar
Detenido un hombre en Bilbao por intento de homicidio
Un hombre de 31 años resultó herido de gravedad con tres puñaladas y el agresor fue detenido al día siguiente en el Casco Viejo.
Rescatadas dos personas con hipotermia en una cala de Igeldo
Los bomberos llegaron con motos acuáticas a Tximistarri y trasladaron a las dos personas al puerto, y de allí al hospital.
Reabre la N-634 en Iurreta, tras permanecer cerrada horas por el incendio en la papelera de Smurfit Kappa
La vía ha sido reabierta poco antes de las 08:00 horas. Los bomberos han estado trabajando toda la noche y continúan en el lugar remojando el material quemado. El Ayuntamiento de Iurreta volverá a medir la calidad del aire este sábado, como medida de prevención.
¿Cómo afectará al tráfico la última etapa de la Itzulia?
La Itzulia termina este sábado con la etapa que partirá desde Goizper, en Antzuola, y finalizará en Bergara. Los ciclistas recorrerán principalmente las carreteras de Debabarrena y Debagoiena.
Un aparatoso incendio en una papelera provoca presencia de ceniza en Iurreta y Durango
El fuego, que ha comenzado en el exterior de la papelera Smurfit Kappa, no ha provocado heridos. Los bomberos han conseguido controlar el fuego y continúan trabajando en la extinción desde la carretera N-634, por lo que está cortada en ambas direcciones.
Gobierno Vasco y Oficina de la Lengua Vasca constituirán un fondo de 2,47 millones para impulsar el euskera en Iparralde
En el marco del convenio marco para el periodo 2025-2029, han dado a conocer las líneas de colaboración para el año 2026. Además de los proyectos que realizarán en conjunto, destinarán 2,47 millones de euros a subvencionar el trabajo de "agentes privados de la euskalgintza" de Iparralde.
Alcalde de Elorz: "La situación de los afectados por la explosión de gas de Noáin es insostenible"
El caso de la explosión ocurrida en enero de 2025 está en los juzgados, por lo que las aseguradoras no se hacen cargo de los gastos hasta que finalice el proceso. Por lo tanto, muchas familias están pagando la hipoteca de una casa en la que no pueden vivir y un alquiler.
Multitudinaria concentración en Santurtzi para condenar la agresión sexual a una joven de 19 años
Decenas de personas se han concentrado este mediodía ante el edificio consistorial tras una pancarta con el lema "En Santurtzi, no a las agresiones machistas".
Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en Basauri
La víctima sufrió una indisposición y los servicios sanitarios no pudieron reanimarla, pero el análisis forense posterior detectó indicios de muerte violenta.