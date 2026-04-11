La Salleko ikasle ohiek egia eta erreparazioa eskatu dute Patxi Ezkiagaren biktimentzat
Ikasle ohiek elkarretaratzea egin dute hamarkadetan zehar izandako sexu-abusuak salatzeko eta ikastetxeari premiazko aldaketak eskatzeko.
Donostiako La Salleko ikasle ohiek elkarretaratzea egin dute larunbat honetan Patxi Ezkiaga irakasle eta zuzendari ohiak urteetan egindako sexu-abusuak eta gertakari horiek denboran luzatzea ahalbidetu zuten testuingurua salatzeko.
Protesta egin duten ikasle ohien esanetan, hasiera batean kasu bakan batzuk izango zirela zirudiena errealitate zabalago baten "icebergaren punta" izan zen. Ia hiru hamarkadatan zehar abusuak erraztu zituen "ekosistema" bat egon zela diote.
Elkarretaratzean irakurritako komunikatuan, ikasle ohiek "pitzadurarik gabeko" babesa adierazi diete biktimei, eta gaitzetsi egin dituzte adingabeen aurkako abusuak eta babesik eza. Era berean, gogor kritikatu dute zentroak azken bi urteetan izan duen jokabidea; izan ere, kaltetuak berriz biktimizatu izana, batasuna ahuldu izana eta benetako erreparazio kolektiboa blokeatu izana leporatu diote. Azken puntu horretan Arartekoak ere bat egin duela gehitu dute.
Beren aldarrikapen nagusien artean, ikastetxeak berehala jarrera aldatzeko, biktimek Arartekoaren bidez planteatutako bost eskaerak bere gain hartzeko eta erreparazio kolektiboko prozesu "zintzo" bati ekiteko eskaerak nabarmendu dituzte. Gainera, aldaketa horiek gertatzen ez diren bitartean, erakundeak "zikin eta kutsatuta" jarraitzen duela ohartarazi dute.
Azkenik, kolektiboak iragarri du antolatzen eta mobilizatzen jarraituko duela. Egia osoa ezagutzeko eskubidea aldarrikatu dute, eta azpimarratu dute biktimek egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea dutela. "Ez dugu atea ixten", adierazi dute.
Gizon bat atxilotu dute Bilbon hilketa saiakeragatik
31 urteko gizon bat larri zauritu zuen hiru labankadarekin, eta erasotzailea biharamunean atxilotu zuten Zazpikaleetan.
N-634 errepidea ireki dute Iurretan, Smurfit Kappa paper fabrikan piztutako suteagatik hainbat orduz itxita egon ostean
Errepidea 08:00ak jo baino apur bat lehenago zabaldu dute. Suhiltzaileek gau osoa eman dute sua itzaltzen, eta han geratu dira, kiskalitako materiala bustitzen. Iurretako Udalak airearen kalitatea neurtuko du gaur, prebentzio-neurri gisa.
Bi pertsona hipotermiak jota erreskatatu dituzte Igeldoko kala batean
Suhiltzaileak ur motorrekin iritsi dira Tximistarrira, eta bertan ez aurrera ez atzera zeuden bi pertsonak portura eraman dituzte, eta handik ospitalera.
Paper fabrika batean piztutako sute handi batek Iurretan eta Durangon errautsa egotea eragin du
Ez da inor zauritu Smurfit Kappa enpresaren kanpoaldean piztutako sutean. Suhiltzaileak kontrolpean dute sua, baina lanean jarraitzen dute N-634 errepidean, eta bi noranzkoetan itxita dago.
Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen Erakunde Publikoak Iparraldean euskara sustatzeko 2,47 milioi euroko fondoa eratuko dute
2025-2029 aldirako hitzarmenaren esparruan, 2026. urterako lankidetzaren ildoak jakinarazi dituzte. Batera egingo dituzten proiektuez gain, 2,47 milioi euro bideratuko dituzte Ipar Euskal Herriko euskalgintzako eragile pribatuen lana diruz laguntzera.
Elortzibarko alkatea: "Noaingo gas leherketak kaltetutakoen egoera jasanezina da"
2025eko urtarrilean izan zen leherketaren kasua epaitegietan dago; beraz, aseguru etxeek ez dute ordainketarik egingo prozesua amaitu arte. Familia asko bizi ezin diren etxe baten hipoteka eta alokairua ordaintzen ari dira.
Elkarretaratze jendetsua Santurtzin, 19 urteko neska bati egindako sexu erasoa gaitzesteko
Dozenaka pertsona bildu dira eguerdian Santurtziko udaletxearen aurrean, "Santurtzin, eraso matxistei ez" leloa zuen pankarta baten atzean.
Berdintasun Ministerioak hilketa matxistatzat jo du Basaurin hildako emakumearen kasua
Biktimak ondoeza izan zuen, eta osasun-zerbitzuek ezin izan zuten suspertu; ondoren mediku forentseak egindako azterketak, ordea, indarkeria zantzuak atzeman zituen.
La Gilda del Norteko jabeak 18.000 euroko isuna ordaindu beharko du, egoera irregularrean zeuden langileak enplegatzeagatik
Isunaz gain, 7.500 euro ere ordaindu beharko ditu erantzukizun zibil gisa. Epaiaren arabera, langileei ohartarazi zien ikuskapenik egonez gero ezkutatu egin beharko zutela.