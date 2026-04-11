La Salleko ikasle ohiek egia eta erreparazioa eskatu dute Patxi Ezkiagaren biktimentzat

Ikasle ohiek elkarretaratzea egin dute hamarkadetan zehar izandako sexu-abusuak salatzeko eta ikastetxeari premiazko aldaketak eskatzeko.

La Salleko ikasle ohien elkarretaratzea Donostian.

EITB

Donostiako La Salleko ikasle ohiek elkarretaratzea egin dute larunbat honetan Patxi Ezkiaga irakasle eta zuzendari ohiak urteetan egindako sexu-abusuak eta gertakari horiek denboran luzatzea ahalbidetu zuten testuingurua salatzeko.

Protesta egin duten ikasle ohien esanetan, hasiera batean kasu bakan batzuk izango zirela zirudiena errealitate zabalago baten "icebergaren punta" izan zen. Ia hiru hamarkadatan zehar abusuak erraztu zituen "ekosistema" bat egon zela diote.

Elkarretaratzean irakurritako komunikatuan, ikasle ohiek "pitzadurarik gabeko" babesa adierazi diete biktimei, eta gaitzetsi egin dituzte adingabeen aurkako abusuak eta babesik eza. Era berean, gogor kritikatu dute zentroak azken bi urteetan izan duen jokabidea; izan ere, kaltetuak berriz biktimizatu izana, batasuna ahuldu izana eta benetako erreparazio kolektiboa blokeatu izana leporatu diote. Azken puntu horretan Arartekoak ere bat egin duela gehitu dute.

Beren aldarrikapen nagusien artean, ikastetxeak berehala jarrera aldatzeko, biktimek Arartekoaren bidez planteatutako bost eskaerak bere gain hartzeko eta erreparazio kolektiboko prozesu "zintzo" bati ekiteko eskaerak nabarmendu dituzte. Gainera, aldaketa horiek gertatzen ez diren bitartean, erakundeak "zikin eta kutsatuta" jarraitzen duela ohartarazi dute.

Azkenik, kolektiboak iragarri du antolatzen eta mobilizatzen jarraituko duela. Egia osoa ezagutzeko eskubidea aldarrikatu dute, eta azpimarratu dute biktimek egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea dutela. "Ez dugu atea ixten", adierazi dute.

