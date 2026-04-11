La Ertzaintza busca al autor de una agresión con arma blanca este sábado en Bilbao

La Ertzaintza ha abierto una investigación en relación a una agresión con arma blanca registrada este sábado por la tarde en Bilbao, como consecuencia de la cual un hombre ha resultado herido teniendo que ser evacuado al hospital de Basurto.



Según ha informado el Departamento de Seguridad, pasadas las 15:00 horas, la Ertzaintza ha sido alertada de la presencia de un hombre herido en la zona de Bilbao La Vieja. La víctima, de 33 años, presentaba heridas de arma blanca y ha tenido que ser evacuada al Hospital de Basurto.



A continuación se ha abierto una investigación con el objetivo de determinar las circunstancias en que se ha producido el altercado y poder identificar a la persona autora de la agresión.