Bilbon arma zuriz egindako eraso baten egilearen bila ari da Ertzaintza

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 15:00ak aldera, Ertzaintzari jakinarazi diote gizon bat zaurituta zegoela Bilbo Zaharrean. 33 urteko biktimak arma zuriz egindako zauriak zituen, eta Basurtuko Ospitalera eraman behar izan dute.
Ertzaintzak ikerketa abiatu du larunbat arratsaldean, Bilbon arma zuriz egindako eraso baten harira. Horren ondorioz, gizon bat zauritu da, eta Basurtuko ospitalera eraman dute.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 15:00ak aldera, Ertzaintzari jakinarazi diote gizon bat zaurituta zegoela Bilbo Zaharrean. 33 urteko biktimak arma zuriz egindako zauriak zituen, eta Basurtuko Ospitalera eraman dute.

Ondoren, ikerketa bat abiatu dute, liskarra zer egoeratan gertatu den zehazteko eta erasoaren egilea identifikatu ahal izateko.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
