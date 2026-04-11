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Un acertante en Bizkaia gana más de 3,5 millones de euros en La Primitiva

El importe del premio se compone de dos partes: 2.422.493,36 euros correspondientes a la categoría especial, a los que se suman 1.113.371,22 euros acumulados de la primera categoría (seis aciertos), al no existir acertantes en esa categoría en sorteos anteriores.
Euskaraz irakurri: Primitivak hiru milioi eta erdi euro baino gehiago utzi ditu Bizkaian
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Agencias | EITB

Última actualización

Un único acertante del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado ha resultado ganador del premio de categoría especial (seis aciertos más reintegro), obteniendo un total de 3.535.864,58 euros. El boleto premiado ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Balmaseda, en Bizkaia.

El importe del premio se compone de dos partes: 2.422.493,36 euros correspondientes a la categoría especial, a los que se suman 1.113.371,22 euros acumulados de la primera categoría (seis aciertos), al no existir acertantes en esa categoría en sorteos anteriores.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 15, 33, 23, 37, 8 y 2, con el 27 como número complementario y el 7 como reintegro. El número Joker ha sido el 602542.

Balmaseda Bizkaia Sociedad

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