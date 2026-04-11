Primitivak hiru milioi eta erdi euro baino gehiago utzi ditu Bizkaian

Agentziak | EITB

Larunbatean Bizkaian balioztatutako Loteria Primitivaren txartel batek 3.535.864,58 euro utzi ditu Balmasedan. Zehazki, Balmasedako 1 zenbakiko loteria-administrazioan baliozkotu dute saritutako txartela. Asmatzaile bakar batek irabazi du Kategoria Bereziko saria, sei zenbakiko konbinazioa asmatuta. 

2.422.493,36 euro Kategoria Bereziari dagozkio, eta horiei 1.113.371,22 euro gehitu behar zaizkie, Lehen Kategoriakoak (sei asmatutakoak); izan ere, aurreko zozketetan ez zen asmatzailerik izan kategoria horretan.

Konbinazio irabazlea honakoa izan da: 15, 33, 23, 37, 8 eta 2. Osagarria: 27. Dirua atzera: 7. Joker zenbakia: 602542.

Balmaseda Bizkaia Gizartea

