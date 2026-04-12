Varios vecinos de Ordizia han tenido que pasar la noche fuera de sus casas a causa de un incendio registrado ayer por la tarde en la chimenea de la sociedad que tienen debajo de sus casas, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

El incendio se originó sobre las 17:00 horas en la chimenea de una sociedad gastronómica situada en el número 1 de la plaza Garagarza.

Afortunadamente no hubo heridos, pero los vecinos de los pisos 3º y 4º han tenido que pasar la noche fuera de sus casas a la espera de que los técnicos realizaran el reconocimiento pertinente.