GIPUZKOA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desalojado un edificio de viviendas de Ordizia por un incendio

Algunos vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas tras el incendio de la chimenea de una sociedad gastronómica. Nadie ha resultado herido.

Euskaraz irakurri: Etxebizitza eraikin bat jendez hustu dute sute baten ondorioz, Ordizian
author image

EITB

Última actualización

Varios vecinos de Ordizia han tenido que pasar la noche fuera de sus casas a causa de un incendio registrado ayer por la tarde en la chimenea de la sociedad que tienen debajo de sus casas, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

El incendio se originó sobre las 17:00 horas en la chimenea de una sociedad gastronómica situada en el número 1 de la plaza Garagarza.

Afortunadamente no hubo heridos, pero los vecinos de los pisos 3º y 4º han tenido que pasar la noche fuera de sus casas a la espera de que los técnicos realizaran el reconocimiento pertinente.

Ordizia Incendios Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X