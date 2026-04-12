GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebizitza eraikin bat jendez hustu dute sute baten ondorioz, Ordizian

Elkarte baten tximiniak su hartu ostean, bizilagun batzuk etxetik kanpo igaro behar izan dute gaua. Inor ez da zauritu.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ordiziako herritar batzuk etxetik kanpo igaro behar izan dute gaua etxe azpian duten elkarteko tximinian atzo arratsaldean izan zen sute baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Sutea 17:00etan piztu zen, Garagartza plazako 1.ean, elkarte gastronomiko baten tximinian. Eraikineko bizilagun guztiak etxetik atera zituzten badaezpada ere.

Zorionez ez zen zauriturik izan, baina 3. eta 4. solairuetako bizilagunek etxetik kanpo igaro behar izan dute gaua, teknikariek beharrezko azterketa egin arte.

Gehiago ikusi
X