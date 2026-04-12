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Detenido un hombre por su presunta implicación en el incendio en la papelera de Iurreta

El varón, de 36 años y empleado de la empresa, fue detenido ayer a la mañana acusado de un delito de daños. Ha pasado hoy a disposición judicial. La investigación continúa abierta.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Iurretako paper fabrikan izandako sutean nahasita dagoelakoan
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EITB

Última actualización

Un hombre de 36 años ha sido detenido por la Ertzaintza su supuesta implicación en el incendio registrado el viernes en la papelera de Iurreta (Bizkaia), en la que ardieron 50 bobinas y que obligó a cortar la carretera N-634 durante 14 horas. El arrestado mantiene, al parecer, relación laboral con la compañía, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Las labores de extinción del fuego se prolongaron hasta ayer, sábado. Según la compañía, el incendio causó daños por valor de 160 000 euros

Entretanto, la Ertzaintza inició una investigación con el fin de determinar las causas del incendio.

Las indagaciones realizadas llevaron a la identificación de un hombre de 36 años, al parecer, es empleado de la papelera. Fue detenido en la mañana de ayer, acusado de un presunto delito de daños por incendio, y ha pasado este domingo a disposición judicial. 

La investigación continúa abierta. 

 

Incendios Iurreta Ertzaintza Delitos Sociedad

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