Fallece un motorista de 54 años en un accidente en la AP-8, a la altura de Zarautz

Un hombre de 54 años ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8, a la altura de municipio de Zarautz, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El siniestro ha ocurrido sobre las 09:00 horas, cuando un motorista que circulaba por la AP-8 en Zarautz, en dirección a Bilbao, ha caído y ha colisionado contra una valla.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos, que le han atendido en un primer momento, así como ambulancias de Osakidetza y patrullas de la Ertzaintza.

El motorista ha sido trasladado en ambulancia hasta el Hospital Donostia, donde ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.