TRANSPORTE PÚBLICO

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La nueva línea de Lurraldebus BU14 conecta ya Astigarraga con hospitales y zona universitaria

La línea ofrecerá servicio de lunes a viernes con servicio cada hora. El primer viaje saldrá a las 07:15 horas de Astigarraga y tendrá servicio hasta las 21:25 horas. En sentido contrario el primer autobus saldrá de universidades a las 08:00 horas y el último a las 22:00 horas. 

Yon Iturri (TBH) y Azahara Domínguez, (GFA)
Euskaraz irakurri: Martxan da Astigarraga ospitaleekin eta unibertsitateekin lotzen dituen Lurraldebus BU14ren linea berria
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EITB

Última actualización

Este lunes se ha puesto en marcha la nueva línea de Lurraldebus que conecta Astigarraga con la zonas de hospitales y con el campus de Donostia de la EHU. La línea BU14 funcionará de lunes a viernes, con servicio cada hora

El primer viaje saldrá a las 07:15 horas de Astigarraga y tendrá servicio hasta las 21:25 horas. En sentido contrario el primer autobus saldrá de universidades a las 08:00 horas y el último a las 22:00 horas

Las y los vecinos de Astigarraga habían reclamado reforzar los servicios de autobús en la localidad, ya que sólo cuentan con el autobús para desplazarse en transporte público. Así, la nueva línea tendrá siete paradas en cada uno de los sentidos para facilitar el acceso de la ciudadanía a dichos servicios. 

Astigarraga - Donostia: Lekueder y Pelotari (ambas de solo subida), y Onkologikoa, Policlínica I, plaza América, Lorea y Av. Tolosa 77, de bajada. 

Donostia - Astigarraga: Av. Tolosa 70, Av. Tolosa 112, Av. Tolosa 138, Policlínica II, Parking Hospital (todas ellas solo de subida) y Hezegunea e Industrialgunea, solo de bajada. 

Astigarraga es una de las localidades que más ha crecido en los últimos años y con ello, ha aumentado la demanda de transporte público en la localidad. En 2025 se registraron en la comarca más de 7 millones de desplazamientos, un 10 % más que el año anterior. La línea más utilizada ha sido la que conecta Hernani- Astigarraga y Donostia con más de 1 millón de viajes.

Transporte público Astigarraga Donostia-San Sebastián Sociedad

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