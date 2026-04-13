GARRAIO PUBLIKOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Martxan da Astigarraga ospitaleekin eta unibertsitateekin lotzen dituen Lurraldebus BU14ren linea berria

Yon Iturri (TBH) y Azahara Domínguez, (GFA)
author image

EITB

Azken eguneratzea

Martxan da gaurtik Lurraldebusen linea berria, Astigarraga ospitaleetako guneekin eta EHUren Donostiako campusarekin lotzen duena. 

BU14 lineak astelehenetik ostiralera emango du zerbitzua, orduero. Lehen bidaia 07:15ean aterako da Astigarragatik eta azkena 21:25ean. Kontrako noranzkoan, lehen autobusa 08:00etan aterako da unibertsitateetatik, eta azkena 22:00etan.

Astigarragako bizilagunek herrian autobus-zerbitzuak indartzea eskatzen zuten, izan ere, autobusa da erabilgarri duten garraio publiko bakarra. Hala , linea berriak zazpi geltoki izango ditu noranzko bakoitzean, herritarrek errazago izan dezaten zerbitzu horietara iristea.

Astigarraga - Donostia: Lekueder, Pelotari (biak igotzeko bakarrik), eta Onkologikoa, Poliklinika I, Amerika plaza, Lorea eta Tolosa hiribidea 77 jaisteko. 

Donostia - Astigarraga: Tolosa Hiribidea 70, Tolosa Hiribidea 112, Tolosa Hiribidea 138, Poliklinika II, Ospitaleko Aparkalekua (igotzeko) eta Hezegunea eta Industrialgunea, jaisteko. 

Astigarraga da azken urteotan gehien hazi den herrietako bat, eta, horrekin batera, handitu egin da herrian garraio publikoaren eskaria. 2025ean 7 milioi joan-etorri baino gehiago erregistratu ziren eskualdean, aurreko urtean baino % 10 gehiago. Gehien erabili den linea Hernani-Astigarraga eta Donostia lotzen dituena izan da, milioi bat bidaia baino gehiagorekin.

 

 

Garraio publikoa Astigarraga Donostia Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi gizon atxilotu dituzte Tolosan pertsonen trafiko irregularra egotzita

Bi gizon atxilotu dituzte Tolosan pertsonen trafiko irregularra egotzita

Larunbat goizaldean, Ertzaintzaren patruila batek ibilgailu bat geldiarazi zuen, eta jabetu zen barruan sei pertsona zihoazela, bat maletategian. Gerora egiaztatu zutenez, bidaiariek dirua ordaindu zuten Irunera eta Parisera eramatearen truke. Gidaria eta maletategian zihoan gizasemea atxilotu, eta ertzain-etxera eraman zituzten, epailearen esku utzi aurretik egin beharreko izapideak betetzera.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X