La restauración del Castillo de Butrón entra en su fase final y acabará antes del verano

La restauración del Castillo de Butrón, en Gatika, afronta su última fase y está previsto que finalice antes del verano, según han informado las empresas responsables.

Los trabajos, iniciados en 2024, han abordado de forma integral la conservación del monumento mediante una ejecución por fases que ha permitido cumplir los plazos previstos. Bajo la dirección de la arquitecta Verónica Quintanilla Crespo, la intervención se ha centrado en resolver problemas estructurales, especialmente los derivados de la evacuación de aguas, principal causa de deterioro.

Actualmente, las actuaciones estructurales, de conservación y las instalaciones ya están finalizadas, y la obra se encuentra en la fase de acabados interiores. El proyecto se ha desarrollado con criterios de mínima intervención y respeto histórico, garantizando la durabilidad del edificio y la preservación de su valor patrimonial.