La restauración del Castillo de Butrón entra en su fase final y acabará antes del verano
Iniciados en 2024, los trabajos han permitido abordar de forma integral las necesidades de conservación del monumento, mediante una planificación por fases que ha garantizado la durabilidad del edificio y la preservación de su valor patrimonial.
La restauración del Castillo de Butrón, en Gatika, afronta su última fase y está previsto que finalice antes del verano, según han informado las empresas responsables.
Los trabajos, iniciados en 2024, han abordado de forma integral la conservación del monumento mediante una ejecución por fases que ha permitido cumplir los plazos previstos. Bajo la dirección de la arquitecta Verónica Quintanilla Crespo, la intervención se ha centrado en resolver problemas estructurales, especialmente los derivados de la evacuación de aguas, principal causa de deterioro.
Actualmente, las actuaciones estructurales, de conservación y las instalaciones ya están finalizadas, y la obra se encuentra en la fase de acabados interiores. El proyecto se ha desarrollado con criterios de mínima intervención y respeto histórico, garantizando la durabilidad del edificio y la preservación de su valor patrimonial.
Te puede interesar
Desalojan a decenas de personas del antiguo convento de Aranzadi en Pamplona, ante el comienzo de las obras de rehabilitación
El Ayuntamiento ha ofrecido soluciones habitacionales temporales para la mayoría de las 75 personas que pernoctaban en el antiguo convento de Agustinas, que acogerá un centro sanitario de recuperación neurológica.
El TSJPV avala el sistema de aparcamiento de Lekeitio, pero acota la zona verde solo a residentes
De esta manera, los vecinos y vecinas de Munitibar, Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster eta Ea no podrán, como hasta ahora, estacionar en la zona verde, ya que el Tribunal Superior de Justicia considera "discriminatorio" el trato entre los no residentes.
Osakidetza lanza la rehabilitación híbrida con sesiones presenciales y online
El proyecto piloto arrancará el lunes 20 de abril en Álava para pacientes de dolor cervical, de hombro y espalda. Los resultados servirán para ampliar progresivamente este modelo a toda la Atención Primaria de Osakidetza.
La nueva línea de Lurraldebus BU14 conecta ya Astigarraga con hospitales y zona universitaria
La línea ofrecerá servicio de lunes a viernes con servicio cada hora. El primer viaje saldrá a las 07:15 horas de Astigarraga y tendrá servicio hasta las 21:25 horas. En sentido contrario el primer autobus saldrá de universidades a las 08:00 horas y el último a las 22:00 horas.
Abierto el plazo para la inscripción en Haurreskolak para alumnado de 0 a 2 años, con casi 9000 plazas disponibles
Las familias podrán presentar la solicitud de forma 'online' o presencial hasta el próximo 4 de mayo en cualquiera de los centros de la red pública de Haurreskolak, indicando el centro o centros por orden de preferencia. Las listas definitivas se publicarán el 26 de junio.
Será noticia: Muerte de una mujer en Pamplona, Magyar logra la supermayoría en Hungría y Trump anuncia el bloqueo de Ormuz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Detenido un hombre tras la muerte de una mujer que se ha precipitado de una vivienda en Pamplona
Los hechos han tenido lugar en una vivienda del barrio de San Jorge. El varón ha sido arrestado acusado de quebrantar una orden de alejamiento. La Policía Municipal investiga lo sucedido para determinar si se ha tratado de un crimen machista.
Fallece un motorista de 54 años en un accidente en la AP-8, a la altura de Zarautz
El siniestro ha ocurrido sobre las 09:00 horas, en dirección a Bilbao. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
Vecinos y vecinas del edificio incendiado en Ordizia regresan a sus casas
Sin embargo, dos familias no podrán volver a su casa de momento, ya que el fuego ha dejado ennegrecidas sus viviendas. El bar Ilunpe también ha sufrido grandes daños. Allí, no para de caer agua, tras la rotura de una tubería.