Butroeko gazteluaren zaharberritzea azken fasean sartu da, eta uda baino lehen amaituko dituzte lanak
2024an hasitako lanek egitura-arazo nagusiak konpondu dituzte, eta gaur egun barruko akaberen fasean dago obra.
Gatikako Butroeko gaztelua zaharberritzeko lanak azken fasean daude jada, eta uda baino lehen amaitzea espero dute, enpresa arduradunek jakinarazi dutenez.
Veronica Quintanilla Crespo arkitektoaren zuzendaritzapean, esku-hartzearen ardatza egitura-arazoak konpontzea izan da, bereziki euri-uren hustuketarekin lotutakoak, horiek baitira eraikinaren narriadura-kausa nagusiak.
Gaur egun, egitura- eta kontserbazio-lanak zein instalazioak amaituta daude, eta obra barruko akaberen fasean dago. Proiektua gutxieneko esku-hartze eta errespetu historikoaren irizpideekin garatu da, eraikinaren iraunkortasuna eta haren ondare-balioa babestuz.
