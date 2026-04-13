Ondarearen zaharberritzea

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Butroeko gazteluaren zaharberritzea azken fasean sartu da, eta uda baino lehen amaituko dituzte lanak

2024an hasitako lanek egitura-arazo nagusiak konpondu dituzte, eta gaur egun barruko akaberen fasean dago obra.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gatikako Butroeko gaztelua zaharberritzeko lanak azken fasean daude jada, eta uda baino lehen amaitzea espero dute, enpresa arduradunek jakinarazi dutenez.

Veronica Quintanilla Crespo arkitektoaren zuzendaritzapean, esku-hartzearen ardatza egitura-arazoak konpontzea izan da, bereziki euri-uren hustuketarekin lotutakoak, horiek baitira eraikinaren narriadura-kausa nagusiak.

Gaur egun, egitura- eta kontserbazio-lanak zein instalazioak amaituta daude, eta obra barruko akaberen fasean dago. Proiektua gutxieneko esku-hartze eta errespetu historikoaren irizpideekin garatu da, eraikinaren iraunkortasuna eta haren ondare-balioa babestuz.

Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X