El servicio de rehabilitación en Atención Primaria de Osakidetza combinará a partir del próximo lunes, 20 de abril, sesiones presenciales y online, que los pacientes podrán seguir desde su domicilio con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento. Los primeros pacientes en beneficiarse de este nuevo servicio serán aquellas personas que presentan dolores cervicales, de hombro y de espalda.

El proyecto piloto se pondrá en marcha en los centros de salud de Álava (Salburua, Zabalgana y Aranbizkarra II), y sus resultados servirán de base para extender progresivamente este modelo de telerrehabilitación a todos los territorios.

Según ha explicado Osakidetza en una nota, la telerrehabilitación "supone acceder a un servicio de calidad sin renunciar a la comodidad y la seguridad del hogar" mientras para los profesionales es "una oportunidad de ampliar su impacto clínico apoyándose en la tecnología".

Los pacientes con patologías de hombro, lumbar y cuello reciben actualmente 12 sesiones presenciales en 6-8 semanas. Este nuevo modelo híbrido consistirá en 8 sesiones presenciales combinadas con 6 telemáticas a lo largo de 8 semanas de tratamiento.

Osakidetza señala que la telerrehabilitación "permitirá completar un plan terapéutico óptimo, cómodo y versátil con seguimiento profesional de los fisioterapeutas".