Osakidetza lanza la rehabilitación híbrida con sesiones presenciales y online
El servicio de rehabilitación en Atención Primaria de Osakidetza combinará a partir del próximo lunes, 20 de abril, sesiones presenciales y online, que los pacientes podrán seguir desde su domicilio con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento. Los primeros pacientes en beneficiarse de este nuevo servicio serán aquellas personas que presentan dolores cervicales, de hombro y de espalda.
El proyecto piloto se pondrá en marcha en los centros de salud de Álava (Salburua, Zabalgana y Aranbizkarra II), y sus resultados servirán de base para extender progresivamente este modelo de telerrehabilitación a todos los territorios.
Según ha explicado Osakidetza en una nota, la telerrehabilitación "supone acceder a un servicio de calidad sin renunciar a la comodidad y la seguridad del hogar" mientras para los profesionales es "una oportunidad de ampliar su impacto clínico apoyándose en la tecnología".
Los pacientes con patologías de hombro, lumbar y cuello reciben actualmente 12 sesiones presenciales en 6-8 semanas. Este nuevo modelo híbrido consistirá en 8 sesiones presenciales combinadas con 6 telemáticas a lo largo de 8 semanas de tratamiento.
Osakidetza señala que la telerrehabilitación "permitirá completar un plan terapéutico óptimo, cómodo y versátil con seguimiento profesional de los fisioterapeutas".
Te puede interesar
El TSJPV avala el sistema de aparcamiento de Lekeitio, pero acota la zona verde solo a residentes
De esta manera, los vecinos y vecinas de Munitibar, Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster eta Ea no podrán, como hasta ahora, estacionar en la zona verde, ya que el Tribunal Superior de Justicia considera "discriminatorio" el trato entre los no residentes.
La restauración del Castillo de Butrón entra en su fase final y acabará antes del verano
Iniciados en 2024, los trabajos han permitido abordar de forma integral las necesidades de conservación del monumento, mediante una planificación por fases que ha garantizado la durabilidad del edificio y la preservación de su valor patrimonial.
La nueva línea de Lurraldebus BU14 conecta ya Astigarraga con hospitales y zona universitaria
La línea ofrecerá servicio de lunes a viernes con servicio cada hora. El primer viaje saldrá a las 07:15 horas de Astigarraga y tendrá servicio hasta las 21:25 horas. En sentido contrario el primer autobus saldrá de universidades a las 08:00 horas y el último a las 22:00 horas.
Abierto el plazo para la inscripción en Haurreskolak para alumnado de 0 a 2 años, con casi 9000 plazas disponibles
Las familias podrán presentar la solicitud de forma 'online' o presencial hasta el próximo 4 de mayo en cualquiera de los centros de la red pública de Haurreskolak, indicando el centro o centros por orden de preferencia. Las listas definitivas se publicarán el 26 de junio.
Será noticia: Muerte de una mujer en Pamplona, Magyar logra la supermayoría en Hungría y Trump anuncia el bloqueo de Ormuz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Detenido un hombre tras la muerte de una mujer que se ha precipitado de una vivienda en Pamplona
Los hechos han tenido lugar en una vivienda del barrio de San Jorge. El varón ha sido arrestado acusado de quebrantar una orden de alejamiento. La Policía Municipal investiga lo sucedido para determinar si se ha tratado de un crimen machista.
Fallece un motorista de 54 años en un accidente en la AP-8, a la altura de Zarautz
El siniestro ha ocurrido sobre las 09:00 horas, en dirección a Bilbao. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
Vecinos y vecinas del edificio incendiado en Ordizia regresan a sus casas
Sin embargo, dos familias no podrán volver a su casa de momento, ya que el fuego ha dejado ennegrecidas sus viviendas. El bar Ilunpe también ha sufrido grandes daños. Allí, no para de caer agua, tras la rotura de una tubería.
Detenido un hombre por su presunta implicación en el incendio en la papelera de Iurreta
El varón, de 36 años y empleado de la empresa, fue detenido ayer a la mañana acusado de un delito de daños. Ha pasado hoy a disposición judicial. La investigación continúa abierta.