Avanzan las negociaciones para cerrar un único paseíllo de blusas y neskas de cara a las próximas fiestas de La Blanca

A falta de tres meses y medio para las fiestas de La Blanca, las negociaciones entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Comisión y la Federación de Blusas y Neskas avanzan hacia un acuerdo.

Las partes están cerca de cerrar un recorrido único para la kalejira, dejando atrás el formato de ida y vuelta. El nuevo trazado recorrería el centro de la ciudad, con inicio probable en la calle Fueros y final en la calle Dato.

Este planteamiento difiere de la propuesta inicial del Ayuntamiento, aunque las posiciones se han ido acercando en las últimas semanas. Uno de los aspectos que aún queda por concretar es el horario de salida del paseíllo, que sigue siendo objeto de negociación.