Avanzan las negociaciones para cerrar un único paseíllo de blusas y neskas de cara a las próximas fiestas de La Blanca
A falta de tres meses y medio para las fiestas de La Blanca, las negociaciones entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Comisión y la Federación de Blusas y Neskas avanzan hacia un acuerdo.
Las partes están cerca de cerrar un recorrido único para la kalejira, dejando atrás el formato de ida y vuelta. El nuevo trazado recorrería el centro de la ciudad, con inicio probable en la calle Fueros y final en la calle Dato.
Este planteamiento difiere de la propuesta inicial del Ayuntamiento, aunque las posiciones se han ido acercando en las últimas semanas. Uno de los aspectos que aún queda por concretar es el horario de salida del paseíllo, que sigue siendo objeto de negociación.
Te puede interesar
'Esnatu', la iniciativa que busca frenar el retroceso del euskera en las zonas más euskaldunes
18 agentes clave de la sociedad vasca se han sumado a la dinámica impulsada por UEMA y han firmado este compromiso para blindar y revitalizar el euskera. Bankoa Abanca, Fagor, Kutxabank o la Federación Vasca de Fútbol son algunas de las entidades que han mostrado su disposición a apoyar la iniciativa.
Regularización de migrantes: todo lo que necesitas saber, paso a paso
El proceso arranca el 16 de abril, podrá hacerse online o con cita previa y estará abierto hasta el 30 de junio; permitirá obtener permiso de residencia y trabajo durante un año.
El TSJPV avala la exclusión de un aspirante con autismo de una oposición reservada a personas con discapacidad intelectual en Vitoria-Gasteiz
La sentencia concluye que no acreditó oficialmente una discapacidad intelectual del 33% o más, requisito exigido por las bases de la convocatoria.
Prisión provisional para el detenido por la muerte de su expareja en Pamplona
El juez le imputa los delitos de quebrantamiento de medida de alejamiento y detención ilegal. La mujer se precipitó desde un tercer piso en el barrio San Jorge.
Los aeropuertos vascos prevén 26 vuelos especiales a Sevilla y Jerez por la final de Copa
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz será donde más aficionados realistas se dejarán ver, ya que, el sábado despegarán rumbo a Andalucía siete vuelos chárter, seis a Sevilla y uno a Jerez. Desde los aeropuertos de Bilbao, Pamplona y San Sebastián partirán dos vuelos especiales a la capital andaluza.
Hallan el cadáver de un hombre en la ría a la altura de Erandio
La Ertzaintza investiga las circunstancias del fallecimiento tras recuperar el cuerpo en aguas próximas a Astilleros Murueta.
La regularización de personas migrantes arranca este jueves de forma telemática y el lunes de manera presencial
El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
El Ayuntamiento, vecinos y familias de San Sebastián piden conjuntamente al Gobierno Vasco que construya un instituto público en Aiete
En este barrio donostiarra la población de 0 a 19 años supera las 3000 personas. Ahora, tras estudiar Primaria en el barrio, se ven obligados a emigar a otras zonas. Tras su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento, la moción se trasladará al Parlamento Vasco y al Gobierno Vasco para su inclusión en los presupuestos del año que viene.
Será noticia: Día de la República, regulación extraordinaria de personas migrantes y bloqueo en Ormuz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.