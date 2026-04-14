Andre Maria Zuriaren jaiei begira blusa eta nesken kalejira bakarra adosteko negoziazioak ixtear daude

Aldeek kalejira bakarra egitea adostu dute, Foru kalean hasi eta Daton amaituko litzatekeena. Ordutegia da orain negoziatzeke dagoen puntua.

Kalejiraren artxiboko irudia.

Andre Maria Zuriaren jaietarako hiru hilabete eta erdi falta direnean, Gasteizko Udalaren, Batzordearen eta Blusa eta Nesken Federazioaren arteko negoziazioak akordio baterako bidean daude.

Aldeak kalejirarako ibilbide bakarra ixtetik gertu daude, joan-etorriko formatua atzean utziz. Ibilbide berriak hiriaren erdigunea zeharkatuko luke, eta proposatu dute Foru kalean hastea eta Dato kalean amaitzea.

Planteamendu hori ez dator bat Udalaren hasierako proposamenarekin, nahiz eta azken asteotan jarrerak hurbiltzen joan diren. Oraindik zehazteke dagoen alderdietako bat kalejiraren irteera-ordutegia da, oraindik ere negoziatzen ari baitira.

