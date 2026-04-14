'Esnatu', la iniciativa que busca frenar el retroceso del euskera en las zonas más euskaldunes
18 agentes clave de la sociedad vasca se han sumado a la dinámica impulsada por UEMA y han firmado este compromiso para blindar y revitalizar el euskera. Bankoa Abanca, Fagor, Kutxabank o la Federación Vasca de Fútbol son algunas de las entidades que han mostrado su disposición a apoyar la iniciativa.
Para frenar el retroceso del euskera en las zonas más euskaldunes, la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes UEMA ha presentado la dinámica 'Esnatu' ('Despertar'), con la que busca empoderar a agentes de distintos ámbitos y promover compromisos que impulsen la revitalización de la lengua. Un total de 18 actores clave de la sociedad vasca se han sumado a la iniciativa, asumiendo "compromisos concretos" para reforzar el uso del euskera en sus respectivos ámbitos de actuación.
La dinámica ha sido presentada este mediodía en una rueda de prensa celebrada en el centro Arraunetxe de Orio. En la comparecencia han participado el presidente de UEMA, Martin Aramendi, y la alcaldesa de Orio, Anuska Esnal, junto con representantes de las entidades adheridas a la iniciativa: AEK, Bankoa Abanca, Bilgune Feminista, Cederna-Garalur, ELA, la Federación Vasca de Fútbol, Euskaldendak Konfederazioa, Euskalgintzaren Kontseilua, Euskal Herriko Bertsozale Elkartea, la Federación de Pelota Vasca, el Grupo Fagor, Hekimen, IKA, Kutxabank, LAB, Laboral Kutxa, Lanartea y el Consorcio Turístico Plazaola.
Aramendi ha subrayado que "proteger y consolidar" las zonas donde el euskera mantiene una mayor presencia es "fundamental" para garantizar la revitalización de la lengua.
Compromisos concretos
Según han señalado en la comparecencia, Euskal Herriko Bertsozale Elkartea ha sido la "precursora" de la iniciativa. "Preocupada" con los resultados del estudio 'Norantz doa euskara? Hego Euskal Herria 2036. Proiekzio demolinguistikoa' —apunta a la posible desaparición de los denominados 'arnasgunes' para 2036—, esta asociación se puso en contacto con UEMA para mostrar du total disposición "a hacer todo lo que estuviera en su mano" para "revertir la situación" en los municipios euskaldunes, "asumiendo compromisos concretos".
El presidente de UEMA ha señalado que, al explorar la colaboración con Bertsozale Elkartea, comprobaron que "muchos otros agentes también estaban dispuestos a aportar en la medida de lo posible".
En representación de los agentes participantes, ha intervenido Ana Urkiza, coordinadora de euskera de Bankoa Abanca, quien ha expresado su firme compromiso para frenar el retroceso de la lengua en las zonas euskaldunes. "Queremos cambiar la idea de que los números son más fáciles en castellano, que los contratos se entienden mejor en castellano o que pedir una hipoteca en castellano nos hace sentir más seguros", ha señalado.
A partir de mañana, UEMA extenderá la dinámica a todo el territorio mediante una serie de conferencias y foros.
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