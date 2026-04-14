'Esnatu' aurkeztu du UEMAk, arnasguneetako "gainbeherari" erantzuteko dinamika

Arlo askotariko 18 eragilek bat egin dute ekimenarekin, eta "konpromiso zehatzak" hartu dituzte "eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten". Besteak beste, Bankoa Abanca, Fagor, Kutxabank edota Euskadiko Futbol Federazioa beraien esku dagoen guztia egiteko prest agertu dira.

Gaur goizean Orion egindako agerraldia. Argazkia: UEMA
Arnasguneetan euskarak bizi duen beheranzko joerari erantzuteko, 'Esnatu' dinamika aurkeztu du UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak. Helburua da "era guztietako eragileak ahalduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten eragileen konpromisoak sustatzea", eta horretarako, 18 eragileren konpromiso zehatzak lortu dituzte. 

Gaur eguerdian aurkeztu du dinamika, Orioko Arraunetxen egin duten agerraldian. Martin Aramendi UEMAko lehendakariarekin eta Anuska Esnal Orioko alkatearekin batera, prentsaurrean izan dira dinamikan parte hartuko duten elkarteetako eta erakundeetako ordezkariak. Honako hauek dira 18 eragileak: AEK, Bankoa Abanca, Bilgune Feminista, Cederna-Garalur, ELA, Euskadiko Futbol Federazioa, Euskaldendak Konfederazioa, Euskalgintzaren Kontseilua, Euskal Herriko Bertsozale Elkartea, Euskal Pilota Federazioa, Fagor taldea, Hekimen, lKA, Kutxabank, LAB, Laboral-Kutxa, Lanartea eta Plazaola Partzuergo Turistikoa. 

Aramendik azaldu ditu ekimenaren nondik norakoak. Azaldu duenez, “UEMAk kezka handia du datu soziolinguistikoek arnasguneetan erakusten duten gainbeherarekin, eta arduraz bizi du azken ikerketek hurrengo urteotarako aurreikusten duten galera. Izan ere, UEMAk argi du arnasguneak eta lurgune euskaldunena giltzarriak direla euskararentzat, eta eremu horiek babestea eta sendotzea ezinbestekoa dela, euskararen lurralde osoan eragin dezaten eta euskararen biziberritzean motor izan daitezen".  Kezka horretatik abiatuta jaio da Esnatu ekimena. 

Konpromiso zehatzak

Agerraldian adierazi dutenez, Bertsozale Elkartea izan da "ekimenaren aitzindaria". Iaz aurkeztutako  'Norantz doa euskara? Hego Euskal Herria, 2036. Proiekzio demolinguistikoa' ikerketaren emaitzekin kezkatuta —azterlanak dio 2036an ez dela ia euskararen arnasgunerik geratuko—, Bertsozale Elkarteak bilera eskatu zion UEMAri, eta egoerari buelta emateko udalerri euskaldunetan bere esku zegoen guztia egiteko prest agertu zen, hartu beharreko konpromisoak hartuta”.

Aramendiren hitzetan, "Bertsozale Elkartearekin lankidetzan egin genezakeen bidea aztertzen hasi ginenean, beste hainbat eragile ere prest zeudela ohartu ginen, euskarak behar duen pizkunde berriari ahal duten heinean ekarpena egiteko gogotsu baitaude bateko eta besteko talde, elkarte eta askotariko eragileak. Esnatu ala hil esan digute ikerlari, soziolinguista eta euskaltzale adituek, eta udalerri euskaldunok eta hainbat eragilek, dagokigun arduratik, argi dugu: esnatzea da gure hautua”.

Ekimenarekin bat egin duten eragileen izenean, Ana Urkiza Bankoa Abanca finantza erakundeko euskara koordinatzaileak hartu du hitza. Arnasguneetan eta udalerri euskaldunetan datuek eta ikerketek erakusten duten bilakaerarekin kezkatuta, eta "hori gelditzea eta joera aldatzea" nahi dutela esan du. "Horregatik, guk konpromiso zehatz bat hartu dugu (...) Irauli nahi dugu pentsatzea zenbakiak gaztelaniaz errazago direla, gaztelaniaz kontratuak errazago ulertzen direla, hipoteka bat gaztelaniaz eskatzeak seguruago sentiarazten gaituela. Egunerokotasuna ekarri nahi diegu ekonomia eta finantza gaiak euskaraz bizitzeari. Hauxe gure konpromisoa".

Bide beretik, gainerako eragileek ere bakoitzak bere lan esparruan euskara sustatzeko konpromiso zehatzak hartu ditu. Bihartik aurrera, dinamika hau herri guztietara zabaltzen hasiko da UEMA.

