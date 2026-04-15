TRÁFICO
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Retenciones en la A-8, a la altura de Bilbao, tras un accidente entre tres vehículos

Una persona ha resultado herida. La colisión ha obligado a cortar uno de los dos carriles en sentido Galdakao.

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak A-8 errepidean, Bilbo parean, hiru ibilgailuren arteko istripuaren ondorioz
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EITB

Última actualización

Un accidente entre tres vehículos registrado esta mañana en la A-8, a la altura de Bilbao, ha generado retenciones en sentido San Sebastián, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La colisión ha obligado a cortar uno de los carriles en sentido San Sebastián, lo que ha provocado largas retenciones. 

Una persona ha resultado herida. 

Accidentes de Tráfico Tráfico Autopista A8 Bilbao Sociedad

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