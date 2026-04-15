Retenciones en la A-8, a la altura de Bilbao, tras un accidente entre tres vehículos

Un accidente entre tres vehículos registrado esta mañana en la A-8, a la altura de Bilbao, ha generado retenciones en sentido San Sebastián, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La colisión ha obligado a cortar uno de los carriles en sentido San Sebastián, lo que ha provocado largas retenciones.

Una persona ha resultado herida.