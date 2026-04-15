TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Retenciones en la AP-8 en Oiartzun, sentido Irun, tras hacer la tijera un camión

Hay dos carriles cortados. La incidencia está generando retenciones en la zona, donde el tráfico circula con dificultades.
Euskaraz irakurri: Kamioi bat gurutzatu da AP-8 autobidean, Oiartzunen, eta auto-ilara luzeak sortu dira Irunera bidean
author image

EITB

Última actualización

Un camión ha hecho la tijera en la AP-8, a su paso por Oiartzun, en sentido Irun, lo que ha obligado a cortar dos carriles de la vía. Como consecuencia, el tráfico está siendo desviado parcialmente y se registran retenciones en el entorno del accidente.

Los servicios de emergencia y mantenimiento de carreteras trabajan en el lugar para retirar el vehículo y restablecer la circulación con normalidad. Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles personas heridas.

Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad Autopista A8 Oiartzun

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X