Retenciones en la AP-8 en Oiartzun, sentido Irun, tras hacer la tijera un camión
Un camión ha hecho la tijera en la AP-8, a su paso por Oiartzun, en sentido Irun, lo que ha obligado a cortar dos carriles de la vía. Como consecuencia, el tráfico está siendo desviado parcialmente y se registran retenciones en el entorno del accidente.
Los servicios de emergencia y mantenimiento de carreteras trabajan en el lugar para retirar el vehículo y restablecer la circulación con normalidad. Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles personas heridas.
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