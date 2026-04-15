Retenciones en la AP-8 en Oiartzun, sentido Irun, tras hacer la tijera un camión

Un camión ha hecho la tijera en la AP-8, a su paso por Oiartzun, en sentido Irun, lo que ha obligado a cortar dos carriles de la vía. Como consecuencia, el tráfico está siendo desviado parcialmente y se registran retenciones en el entorno del accidente.

Los servicios de emergencia y mantenimiento de carreteras trabajan en el lugar para retirar el vehículo y restablecer la circulación con normalidad. Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles personas heridas.