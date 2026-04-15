Kamioi bat gurutzatu da AP-8 autobidean, Oiartzunen, eta auto-ilara luzeak sortu dira Irunera bidean

Bi errei itxi behar izan dituzte, eta, ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira. Halaber, Donostiarako noranzkoan ere arretaz gidatzea gomendatzen du Segurtasun Sailak, kamioiaren zati batzuk errepidera erori direlako. 

EITB

Azken eguneratzea

Kamioi bat irauli eta gurutzatuta gelditu da AP-8 autobidean, Oiartzunen, eta hiru erreietako bi itxi behar izan dituzte Irunera bidean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Istripuaren ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira. Hasiera batean autobidea erabat itxita egon bada ere, eskuineko erreia zabaldu dute. 

Larrialdi zerbitzuak lanean ari dira ezbeharra izan duen ibilgailua bidetik kentzeko. 

Halaber, Donostiarako noranzkoan ere arretaz gidatzea gomendatzen du Segurtasun Sailak, kamioiaren zati batzuk errepidera erori direlako. 

Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea A8 Autobidea Oiartzun

Zure interesekoa izan daiteke

Publizitatea
