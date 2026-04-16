Desde hoy, los comedores escolares de Hego Euskal Herria deberán ofrecer menús más saludables y sostenibles

Este jueves se cumple un año desde que se aprobara el Real Decreto sobre Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, y los centros de estudios han tenido un año para adaptarse a la nueva medida. Así, a partir de hoy tendrán que cumplir obligatoriamente la norma.

Entre otras medidas, deberán fomentar el consumo de frutas y verduras y reducir las carnes y comidas fritas, así como alimentos procesados y azucarados. Afectará a 8 millones de alumnas y alumnos en todo el Estado español, incluídos los de Hego Euskal Herria.

La norma establece que los comedores escolares deberán ofrecer fruta y verdura todos los días. El pescado deberá ofrecerse de una a tres veces y la carne un máximo de tres (una ración de carne roja al mes y dos raciones de carne procesada como máximo).

Los alimentos ricos en proteínas de origen vegetal (legumbres, setas, seitán, tofu, quinoa...) se servirán entre una y cinco veces por semana, y en el caso de los alumnos con menú vegetariano, todos los segundos platos de la semana estarán basados en proteínas vegetales.

Como guarnición, se deberán servir ensaladas tres o cuatro veces por semana, las patatas fritas, verduras o legumbres se servirán como guarnición una o dos veces por semana.

Solo podrán ofrecer alimentos fritos una vez por semana, y los alimento precocinados como pizzas, croquetas o similares, como máximo, una vez al mes.

En cuanto a los postres, deberán ofrecer fruta entre cuatro y cinco veces a la semana y otras opciones como el yogur, la cuajada sin azúcar o el queso fresco, como máximo una vez a la semana.

El pan será integral dos veces por semana y el arroz y la pasta será integral cuatro veces al mes.

El agua será la única bebida que se ofrecerá (siempre que sea posible, la del grifo), salvo que no se pueda ofrecer agua por problemas de abastecimiento de agua.

Los menús vegetarianos, veganos o adaptados a alergias deberán estar obligatoriamente garantizados.

Máquinas y bares-escolares

También se limitarán los productos de las máquinas ‘vending 'de los centros. Deberán cumplir con estrictos límites de azúcar. Por lo tanto, no se podrán vender mucho de los conocidos refrescos habituales en este tipo de máquinas, ni bollería industrial, ni bebidas envasadas con más de 15 mg de cafeína por cada 100 ml.

Además, las máquinas deberán colocarse fuera de los lugares a los que puedan llegar los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, y no podrán contener publicidad alguna, ni de comidas, ni de bebidas, ni de ningún otro producto.

En las cafeterías-bares se priorizarán los productos vegetales, legumbres, cereales, frutas y frutos secos y los productos con determinada cantidad de grasas trans y saturadas, o productos con mucha sal y azúcar también estarán limitados.