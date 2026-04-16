DESALOJO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Negu Gorriak convoca una manifestación este sábado contra el desalojo de Aranzadi

El colectivo ha criticado que las soluciones ofrecidas por el Ayuntamiento se limiten, en algunos casos, a estancias temporales en hoteles o propuestas de traslado fuera de la ciudad, y han reclamado medidas estructurales para hacer frente a la situación de sinhogarismo.
aranzadi negu gorriak iruñea pamplona

El colectivo Negu Gorriak, frente al convento de Aranzadi. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Negu Gorriak taldeak manifestazioa deitu du larunbaterako, Aranzaditik kanporatu dituztenei babesa adierazteko
author image

EITB

Última actualización

El colectivo social Negu Gorriak ha convocado una manifestación el próximo sábado 18 de abril en la capital navarra para protestar contra el desalojo del espacio de Aranzadi y denunciar la situación de las personas migrantes afectadas. La movilización partirá a las 12:00 horas desde la plaza Recoletas, según han anunciado los organizadores en una rueda de prensa en la que han expuesto sus críticas a la actuación municipal.

En su intervención, han señalado que el desalojo ha afectado a alrededor de 140 personas, a quienes, según han denunciado, se les ha expulsado sin una alternativa habitacional suficiente y sin garantías de acceso a recursos básicos.

Asimismo, han criticado que las soluciones ofrecidas por el Ayuntamiento se limiten, en algunos casos, a estancias temporales en hoteles o propuestas de traslado fuera de la ciudad, y han reclamado medidas estructurales para hacer frente a la situación de sinhogarismo.

Entre sus demandas, han exigido facilitar el empadronamiento de las personas sin hogar, habilitar espacios y viviendas vacías para atender la emergencia habitacional y garantizar la devolución de pertenencias y documentación a las personas desalojadas.

Los convocantes han enmarcado el desalojo dentro de una dinámica más amplia que, a su juicio, se está produciendo en distintas ciudades vascas, y han llamado a la movilización social bajo lemas como 'Papeles para todos', 'No al racismo institucional' o 'No a los macrodesalojos'.

La manifestación pretende visibilizar la situación de las personas afectadas y reclamar una respuesta institucional basada en el acceso a derechos y en alternativas habitacionales estables.

En declaraciones ayer ante la prensa, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, defendió el desalojo del edificio de Aranzadi por razones humanitarias y de seguridad. Señaló que no actuar no era una solución y analizó que se analizan los casos de forma individual para ofrecer "soluciones habitacionales transitorias", porque las definitivas trascienden de su ámbito municipaL "La solución es la regularización", afirmó. 

 

 

joseba asiron
18:00 - 20:00
Titulares de Hoy Pamplona Ayuntamiento de Pamplona Navarra Manifestaciones Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Comedor escolar REMITIDA / HANDOUT por GVA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/10/2022
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Desde hoy, los comedores escolares de Hego Euskal Herria deberán ofrecer menús más saludables y sostenibles

Los comedores escolares de Hego Euskal Herria están obligados desde hoy a cumplir el decreto que pretende garantizar una alimentación saludable. Entre otras medidas, se fomentará el consumo de frutas y verduras y se reducirá la frecuencia de proteínas y comidas fritas. Los productos en las máquinas de vending y en las cafeterías-bares de centros educativos tendrán tambien limitaciones. 

santander istriprua itsasoa pasarela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La pasarela de El Bocal colapsó al fallar los herrajes por la corrosión, según el perito

Según explica el perito judicial, el fallo de una de las uniones trajo el aumento de la carga sobre las restantes uniones, lo que, según aclara, acaba produciendo un fallo encadenado de todas las uniones entre las vigas secundarias y las vigas primarias, que produce la caída del tablero. Concluye, además, que no hay constancia de actuaciones de mantenimiento de la estructura.

migratzaileen erregulazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ya se puede pedir cita presencial o solicitar la regularización 'online'

Para poder realizar las solicitudes de manera 'online' será necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería. Aunque el plazo para las citas presenciales también está abierto ya, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite.
Niños escuela vuelta al cole. Haurrak eskolara itzulera ikastola
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El 96 % de los entornos escolares analizados en Euskadi superan los niveles de NO2 recomendados por la OMS

Ekologistak Martxan ha analizado los niveles de dióxido de nitrógeno en Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Errenteria, Oiartzun, Barakaldo, Bilbao y Erandio. Solo 3 de los 78 entornos escolares analizados cumplen la recomendación de la OMS de no superar los 10 mg/m3. Además, 54 centros (el 69 %) superan los 20 mg/m3, límite que para 2030 establece una directiva de la Unión Europea.
Cargar más
Publicidad
X