Negu Gorriak convoca una manifestación este sábado contra el desalojo de Aranzadi

El colectivo social Negu Gorriak ha convocado una manifestación el próximo sábado 18 de abril en la capital navarra para protestar contra el desalojo del espacio de Aranzadi y denunciar la situación de las personas migrantes afectadas. La movilización partirá a las 12:00 horas desde la plaza Recoletas, según han anunciado los organizadores en una rueda de prensa en la que han expuesto sus críticas a la actuación municipal.

En su intervención, han señalado que el desalojo ha afectado a alrededor de 140 personas, a quienes, según han denunciado, se les ha expulsado sin una alternativa habitacional suficiente y sin garantías de acceso a recursos básicos.



Asimismo, han criticado que las soluciones ofrecidas por el Ayuntamiento se limiten, en algunos casos, a estancias temporales en hoteles o propuestas de traslado fuera de la ciudad, y han reclamado medidas estructurales para hacer frente a la situación de sinhogarismo.



Entre sus demandas, han exigido facilitar el empadronamiento de las personas sin hogar, habilitar espacios y viviendas vacías para atender la emergencia habitacional y garantizar la devolución de pertenencias y documentación a las personas desalojadas.



Los convocantes han enmarcado el desalojo dentro de una dinámica más amplia que, a su juicio, se está produciendo en distintas ciudades vascas, y han llamado a la movilización social bajo lemas como 'Papeles para todos', 'No al racismo institucional' o 'No a los macrodesalojos'.

La manifestación pretende visibilizar la situación de las personas afectadas y reclamar una respuesta institucional basada en el acceso a derechos y en alternativas habitacionales estables.

En declaraciones ayer ante la prensa, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, defendió el desalojo del edificio de Aranzadi por razones humanitarias y de seguridad. Señaló que no actuar no era una solución y analizó que se analizan los casos de forma individual para ofrecer "soluciones habitacionales transitorias", porque las definitivas trascienden de su ámbito municipaL "La solución es la regularización", afirmó.