Desalojan a decenas de personas del antiguo convento de Aranzadi en Pamplona, ante el comienzo de las obras de rehabilitación

La Policía Municipal de Pamplona ha desalojado esta madrugada a varias decenas de personas que residían de forma precaria en las ruinas del antiguo convento de las religiosas Agustinas, en el parque de Aranzadi, para comenzar las obras de rehablitación del edificio, que acogerá un centro sociosanitario, especializado en rehabilitación neurológica y funcional, así como en cuidados residenciales continuados y paliativo.

Alrededor de las 06:30 horas, personal municipal del área de Acción Social, Policía Comunitaria y Policía Municipal han accedido a las instalaciones del antiguo convento de Agustinas y han informado a las personas que pernoctaban del inminente inicio de las obras y la necesidad de abandonar el lugar.

Según informa el Consistorio, se les ha ayudado a recoger sus pertenencias y se les ha dado la posibilidad de trasladarse a la sede del comedor municipal ‘On Egin’ en la calle del Carmen, donde se les ha ofrecido desayuno y almuerzo. Además, el Ayuntamiento de Pamplona les ha asignado diferentes tipos de recursos habitacionales para ofrecerles una solución temporal a su situación.

Sobre las 09:00horas horas, el solar ha quedado clausurado y una hora más tarde, sobre las 10:00 horas, se le ha entregado a la empresa adjudicataria que acometerá las obras de rehabilitación y las obras han comenzado esta misma mañana con la delimitación del perímetro de actuación y la entrada de varias excavadoras en el recinto.

El Ayuntamiento de Pamplona adquirió la propiedad del lugar en 2015, después de que las monjas lo abandonasen en 2011. Desde entonces y hasta la actualidad, el edificio ha permanecido en desuso y en estado de abandono.

Actuación con las personas desalojadas

El Ayuntamiento ha informado de que 51 de las 75 personas que se encontraban esta mañana en el recinto han sido derivadas a recursos temporales: 8 al albergue municipal con estancia de tres días, 10 a albergues de otros municipios y 33 a hoteles y pensiones sufragadas por el Ayuntamiento con estancia de tres días.

De las 24 personas restantes, 5 personas están empadronadas en otras localidades y han sido derivadas a sus servicios de atención; 3 son perceptoras de renta garantizada y se ha puesto a su disposición un listado de habitaciones en las que hospedarse; y 3, sancionadas previamente por los servicios sociales municipales por uso improcedente de los recursos puestos a su disposición o por comportamiento violento, no han podido acceder a estas medidas de reubicación. Además, 8 personas contaban con alternativas habitacionales y 5 han rechazado la ayuda del Ayuntamiento de Pamplona.

La lista de espera del programa Etxe Bat, de pisos para personas sin hogar, es de más de 50 personas; la lista de espera en pisos de emergencia habitacional es aún mayor, superando las 300 personas, por lo que el Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado la colaboración de otros municipios y del Gobierno de Navarra para que, en la medida de lo posible, se puedan buscar alternativas habitacionales complementarias.