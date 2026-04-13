Dozenaka pertsona atera dituzte Iruñeko Aranzadiko komentu zaharretik, birgaitze lanen hasiera dela eta
Udalak aldi baterako bizitoki-irtenbideak eskaini dizkie Agustindarren komentu zaharrean lo egiten zuten 75 pertsonetatik gehienei. Bertan, sendatze neurologikorako osasun-zentro bat egongo da.
Iruñeko Udaltzaingoak Aranzadi parkeko Agustindar mojen komentu zaharrean modu prekarioan bizi ziren dozenaka lagun atera ditu gaur goizaldean, eraikina birgaitzeko lanei ekiteko.
06:30 inguruan, Gizarte Ekintza arloko udal langileak, Foruzaingoa eta Udaltzaingoa Agustinetako komentu zaharraren instalazioetara sartu dira, eta gaua bertan igarotzen ari ziren pertsonei jakinarazi diete obrak hastear zirela eta bertatik alde egin behar dutela.
Udalak jakinarazi duenez, beren gauzak jasotzen lagundu diete eta Karmengo kaleko "On Egin" udal jantokira joateko aukera eman zaie. Bertan gosaria eta hamaiketakoa eskaini zaizkie. Gainera, Iruñeko Udalak hainbat motatako bizitegi-baliabideak eskaini dizkie, beren egoerari aldi baterako irtenbidea emateko.
09:00ak aldera itxi dute orubea, eta ordubete geroago, 10:00 aldera, birgaitze-lanak egingo dituen enpresa esleipenduna lanean hasi da jada. Obrak gaur goizean bertan hasi dira, jarduketa-perimetroa mugatuta eta esparruan hondeamakinak sartuta.
Mojek 2011n utzi ondoren, 2015ean eskuratu zuen Iruñeko Udalak eraikinaren jabetza. Ordutik eta gaur egun arte, eraikinak ez du erabilera jakinik izan eta utzita egon da.
Lanak amaitzean, zentro soziosanitario bat hartuko du eraikinak, errehabilitazio neurologiko eta funtzionalean eta egoitza-zainketa jarraituetan eta aringarrietan espezializatua.
Bizitoki-baliabideetara bideratuak
Udalak jakinarazi duenez, gaur goizean eraikinean zeuden 75 pertsonetatik 51 aldi baterako baliabideetara bideratu dituzte: 8 udal-aterpetxera, hiru eguneko egonaldiarekin; 10 beste udalerri batzuetako aterpetxeetara, eta 33 hotel eta pentsioetara, Udalak ordaindutako hiru eguneko egonaldiarekin.
Gainerako 24 pertsonetatik 5 beste herri batzuetan erroldatuta daude, eta tokian tokiko zerbitzuetara bideratu dituzte; hiruk errenta bermatua jasotzen dute, eta ostatu hartzeko gelen zerrenda bat jarri zaie eskura. Zortzi pertsonak bazuten bizitegi-alternatibarik eta bostek uko egin diote Iruñeko Udalaren laguntzari. Gainerako hiru pertsonei ukatu egin zaie birkokatzea, aurrez beren esku jarritako baliabideak bidegabe erabiltzeagatik edo indarkeriazko jokabideagatik zigortuta baitzeuden Udalaren gizarte-zerbitzuen partetik.
Udalak jakinarazi duenez, etxerik gabeko pertsonentzako pisuen Etxe Bat programaren itxarote-zerrenda 50 pertsonatik gorakoa da; itxarote-zerrenda are handiagoa da bizitoki-larrialdiko pisuetan, 300 pertsonatik gorakoa. Hori dela eta, Iruñeko Udalak beste udalerri batzuen eta Nafarroako Gobernuaren laguntza eskatu du, ahal den neurrian, bizitegi-alternatiba osagarriak bilatu ahal izateko.
Ander Aldazabal, Lekeitioko alkatea: "Justiziak arrazoi eman digu, eta alde horretatik oso pozik gaude"
Halere, Lekeitioko alkateak onartu egin du pena handiz hartu duela Udalak inguruko herrietako bizilagunei EAEko Auzitegi Nagusiak ezarritako muga. "Horri irtenbidea emateko ditugun aukerak aztertzen gabiltza, baina orain legea bete behar dugu, eta, aurten, behinik behin, ezingo dute egoiliarren txartela eskuratu", erantsi du.
Auzitegi Nagusiak onartu egin du Lekeitioko aparkaleku sistema, baina herrigunea egoiliarrentzat utzita
Udalak ezarritako aparkaleku sistema egokitzat jo du, beraz, EAEko Auzitegi Nagusiak, nahiz eta ebatzi duen puntu batean orain arteko araua "diskriminatzailea" zela, Munitibarko, Aulestiko, Gizaburuagako, Amorotoko, Mendexako, Ispasterko eta Eako bizilagunek bazutelako herrigunean aparkatzeko aukera; gainerako ez-egoilarrek ez bezala.
Butroeko gazteluaren zaharberritzea azken fasean sartu da, eta uda baino lehen amaituko dituzte lanak
2024an hasitako lanek egitura-arazo nagusiak konpondu dituzte, eta gaur egun barruko akaberen fasean dago obra.
Osakidetzak telerrehabilitazio zerbitzua jarriko du martxan, aurrez aurreko eta online saioak uztartzen dituen eredu hibridoa
Sorbaldako, lunbarreko eta lepoko patologia duten gaixoak izango dira telerrehabilitzazioa jasotzen lehendabizikoak. Araban hasiko da oraingoz, baina asmoa da lurralde guztietara zabaltzea.
Martxan da Astigarraga ospitaleekin eta unibertsitateekin lotzen dituen Lurraldebus BU14ren linea berria
Lineak astelehenetik ostiralera emango du zerbitzua, orduero. Lehen bidaia 07:15ean aterako da, Astigarragatik, eta, azkena, 21:25ean. Kontrako noranzkoan, lehen autobusa 08:00etan aterako da unibertsitateetatik, eta azkena, 22:00etan.
Zabalik da Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeetan izena emateko epea
Familiek eskabidea online zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dute, haur-eskolen sare publikoko edozein ikastetxetan, lehentasunaren arabera ordenaturik, maiatzaren 4ra bitartean. Behin betiko zerrendak ekainaren 26an argitaratuko dira.
Albiste izango dira: Emakume baten heriotza Iruñean, Magyarrek supergehiengoa lortu du Hungarian eta Trumpek Ormuzen blokeoa iragarri du
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
54 urteko motor gidari bat hil da AP-8 autobidean, Zarautzen
Ezbeharra 09:00ak aldera jazo da, Bilborako noranzkoan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko.
Etxera itzuli dira Ordizian su hartu zuen eraikineko bizilagunak
Bi familia, baina, ezin izan dira etxera bueltatu, suak belztuta utzi baitu haien etxebizitza. Ilunpe tabernan ere kalte handiak eragin ditu suteak. Hodi bat hautsi da, eta ura etengabe erori omen da bertara.