Dozenaka pertsona atera dituzte Iruñeko Aranzadiko komentu zaharretik, birgaitze lanen hasiera dela eta

Udalak aldi baterako bizitoki-irtenbideak eskaini dizkie Agustindarren komentu zaharrean lo egiten zuten 75 pertsonetatik gehienei. Bertan, sendatze neurologikorako osasun-zentro bat egongo da.

Antiguo Convento Agustinas Ayuntamiento de Pamplona
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko Udaltzaingoak Aranzadi parkeko Agustindar mojen komentu zaharrean modu prekarioan bizi ziren dozenaka lagun atera ditu gaur goizaldean, eraikina birgaitzeko lanei ekiteko. 

06:30 inguruan, Gizarte Ekintza arloko udal langileak, Foruzaingoa eta Udaltzaingoa Agustinetako komentu zaharraren instalazioetara sartu dira, eta gaua bertan igarotzen ari ziren pertsonei jakinarazi diete obrak hastear zirela eta bertatik alde egin behar dutela.

Udalak jakinarazi duenez, beren gauzak jasotzen lagundu diete eta Karmengo kaleko "On Egin" udal jantokira joateko aukera eman zaie. Bertan gosaria eta hamaiketakoa eskaini zaizkie. Gainera, Iruñeko Udalak hainbat motatako bizitegi-baliabideak eskaini dizkie, beren egoerari aldi baterako irtenbidea emateko.

09:00ak aldera itxi dute orubea, eta ordubete geroago, 10:00 aldera, birgaitze-lanak egingo dituen enpresa esleipenduna lanean hasi da jada. Obrak gaur goizean bertan hasi dira, jarduketa-perimetroa mugatuta eta esparruan hondeamakinak sartuta. 

Mojek 2011n utzi ondoren, 2015ean eskuratu zuen Iruñeko Udalak eraikinaren jabetza. Ordutik eta gaur egun arte, eraikinak ez du erabilera jakinik izan eta utzita egon da. 

Lanak amaitzean, zentro soziosanitario bat hartuko du eraikinak, errehabilitazio neurologiko eta funtzionalean eta egoitza-zainketa jarraituetan eta aringarrietan espezializatua.

Bizitoki-baliabideetara bideratuak

Udalak jakinarazi duenez, gaur goizean eraikinean zeuden 75 pertsonetatik 51 aldi baterako baliabideetara bideratu dituzte: 8 udal-aterpetxera, hiru eguneko egonaldiarekin; 10 beste udalerri batzuetako aterpetxeetara, eta 33 hotel eta pentsioetara, Udalak ordaindutako hiru eguneko egonaldiarekin.

Gainerako 24 pertsonetatik 5 beste herri batzuetan erroldatuta daude, eta tokian tokiko zerbitzuetara bideratu dituzte; hiruk errenta bermatua jasotzen dute, eta ostatu hartzeko gelen zerrenda bat jarri zaie eskura. Zortzi pertsonak bazuten bizitegi-alternatibarik eta bostek uko egin diote Iruñeko Udalaren laguntzari. Gainerako hiru pertsonei ukatu egin zaie birkokatzea, aurrez beren esku jarritako baliabideak bidegabe erabiltzeagatik edo indarkeriazko jokabideagatik zigortuta baitzeuden Udalaren gizarte-zerbitzuen partetik. 

Udalak jakinarazi duenez, etxerik gabeko pertsonentzako pisuen Etxe Bat programaren itxarote-zerrenda 50 pertsonatik gorakoa da; itxarote-zerrenda are handiagoa da bizitoki-larrialdiko pisuetan, 300 pertsonatik gorakoa. Hori dela eta, Iruñeko Udalak beste udalerri batzuen eta Nafarroako Gobernuaren laguntza eskatu du, ahal den neurrian, bizitegi-alternatiba osagarriak bilatu ahal izateko.

Iruñea Gizartea

