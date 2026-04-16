Negu Gorriak taldeak manifestazioa deitu du larunbaterako, Aranzaditik etxegabeak kanporatu izana salatzeko

Udalak emandako erantzuna kritikatu du kolektiboak, "aldi baterako konponbideekin" arazoari ez zaiolako errotik heltzen. Etxegabeentzat "egiturazko neurriak" eskatu dituzte. 

Negu Gorriak elkarteko kideak, goizeko agerraldian. Argazkia: EFE

EITB

Negu Gorriak kolektiboak manifestazioa deitu du datorren larunbaterako, apirilak 18, Iruñean, Aranzadi komentu zaharretik etxegabeak kanporatu izana salatzeko, eta haiei babesa adierazteko.12:00etan aterako da protesta Errekoleten plazatik. 

Joan den astelehenean hustutako eraikinaren atarian egin duten agerraldian, Iruñeko Udalaren jarrera kritikatu dute, emandako "konponbideak nahikoa ez" direlako. "Eskaintzen zaizkien bizitoki konponbideak hoteletan bi gau dira, eta gero kalera", esan du Samira Calvo Negu Gorriak ekimeneko bozeramaileak. 

Azaldu duenez, 140 pertsona inguru geratu dira kalean "bizitoki alternatibarik gabe", eta erabakiaren atzean Iruñeko Udalaren alde bakarreko erabakia dagoela salatu du. "Asironen erabakia izan da makro-hustutzea. Nafarroako Gobernuak eta Espainiako Gobernuak ez dute esku hartu, eta ez da agindu judizialik egon horretarako", gaineratu du.  

Negu Gorriak kolektiboak uste du egoera ez dela konponduko kanporatutako pertsonei "aldi baterako egonaldiak" eskainita, eta horregatik, arazoari errotik heltzea eta "egiturazko neurriak" hartzea eskatu dute. 

Besteak beste, etxerik gabeko pertsonei erroldatze prozesuak erraztea eta epe luzerako bizitokiak eskaintzea exijitu dute. Halaber, kanporatutakoek Aranzadi eraikinaren barruan dituzten objektu eta dokumentazioak jaso ahal izatea ere galdegin dute prentsaurrekoan. 

Hego Euskal Herrian makro-hustutze olatua izaten ari dela ere esan du Calvok, eta Iruñekoa ez dela kasu isolatua azaldu du. Hori guztia salatzeko eta etxegabeen egoera ikusarazteko deitu dute larunbateko protesta. 

Atzo, Joseba Asiron Iruñeko alkateak Aranzadiko eraikina hustea beharrezkoa zela defendatu zuen, arrazoi humanitarioak eta segurtasun arrazoiak direla eta. Ziurtatu zuen aterperik gabe geratu diren pertsonen kasuak banan-banan aztertzen ari direla,  behin-behineko irtenbidea emateko. Udalak behin betiko irtenbiderik ezin duela eskaini esan zuen, ez duelako horretarako eskumenik. Haren hitzetan, "irtenbidea erregularizazioa da"

