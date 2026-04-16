Negu Gorriak taldeak manifestazioa deitu du larunbaterako, Aranzaditik etxegabeak kanporatu izana salatzeko
Udalak emandako erantzuna kritikatu du kolektiboak, "aldi baterako konponbideekin" arazoari ez zaiolako errotik heltzen. Etxegabeentzat "egiturazko neurriak" eskatu dituzte.
Negu Gorriak kolektiboak manifestazioa deitu du datorren larunbaterako, apirilak 18, Iruñean, Aranzadi komentu zaharretik etxegabeak kanporatu izana salatzeko, eta haiei babesa adierazteko.12:00etan aterako da protesta Errekoleten plazatik.
Joan den astelehenean hustutako eraikinaren atarian egin duten agerraldian, Iruñeko Udalaren jarrera kritikatu dute, emandako "konponbideak nahikoa ez" direlako. "Eskaintzen zaizkien bizitoki konponbideak hoteletan bi gau dira, eta gero kalera", esan du Samira Calvo Negu Gorriak ekimeneko bozeramaileak.
Azaldu duenez, 140 pertsona inguru geratu dira kalean "bizitoki alternatibarik gabe", eta erabakiaren atzean Iruñeko Udalaren alde bakarreko erabakia dagoela salatu du. "Asironen erabakia izan da makro-hustutzea. Nafarroako Gobernuak eta Espainiako Gobernuak ez dute esku hartu, eta ez da agindu judizialik egon horretarako", gaineratu du.
Negu Gorriak kolektiboak uste du egoera ez dela konponduko kanporatutako pertsonei "aldi baterako egonaldiak" eskainita, eta horregatik, arazoari errotik heltzea eta "egiturazko neurriak" hartzea eskatu dute.
Besteak beste, etxerik gabeko pertsonei erroldatze prozesuak erraztea eta epe luzerako bizitokiak eskaintzea exijitu dute. Halaber, kanporatutakoek Aranzadi eraikinaren barruan dituzten objektu eta dokumentazioak jaso ahal izatea ere galdegin dute prentsaurrekoan.
Hego Euskal Herrian makro-hustutze olatua izaten ari dela ere esan du Calvok, eta Iruñekoa ez dela kasu isolatua azaldu du. Hori guztia salatzeko eta etxegabeen egoera ikusarazteko deitu dute larunbateko protesta.
Atzo, Joseba Asiron Iruñeko alkateak Aranzadiko eraikina hustea beharrezkoa zela defendatu zuen, arrazoi humanitarioak eta segurtasun arrazoiak direla eta. Ziurtatu zuen aterperik gabe geratu diren pertsonen kasuak banan-banan aztertzen ari direla, behin-behineko irtenbidea emateko. Udalak behin betiko irtenbiderik ezin duela eskaini esan zuen, ez duelako horretarako eskumenik. Haren hitzetan, "irtenbidea erregularizazioa da".
Zure interesekoa izan daiteke
Gaurtik, eskaintza osasungarri eta jasangarria izan beharko dute Hego Euskal Herriko eskola-jantokiek
Hego Euskal Herriko eskoletan, jangelek aurrerantzean derrigorrez bete beharko dute elikadura osasungarria bermatu asmo duen legea. Besteak beste, fruta eta barazkien kontsumoa bermatuko da, eta proteinen eta janari frijituen maiztasuna murritu. Horrez gain ikastetxeetako vending makinetako produktuek ere mugak izango dituzte.
Burdineria korrosioak jota zegoelako erori zen El Bocaleko pasabidea, perituaren esanetan
Peritu judizialak azaldu duenez, loturetako batean izandako akatsak beste loturen gaineko karga handitu zuen, eta horrek lehen eta bigarren mailako habeen arteko lotura guztiek huts egitea eragin zuen, eta taula erorarazi. Gainera, ondorioztatu duenez, ez dago egituraren mantentze-planik egin den ebidentziarik.
Renfek Donostiako tren-zerbitzua indartuko du, Kopako finala dela eta
Larunbat goizaldean (02:10ean) Donostiatik tren berezi bat irtengo da, Sevillako Cartuja geltokira 10:40an iristeko. Itzulerako trena Atletico Madril eta Realaren arteko partida amaitu ondoren aterako da Gipuzkoako hiriburura.
Zumaian agertutako gorpua Eibarren desagertutako 60 urteko emakume batena da
Autopsiaren arabera, pasa den igandean Itzurun hondartzan agertutako gorpuak ez zuen kriminalitate zantzurik. Apirilaren 13an, emakumearen senide batek agertu barik zegoela salatu zuen Eibarko ertzain-etxean, hilaren 11tik haren berririk ez zuelako.
Bertan behera gelditu da Lapurdin isuri gutxiko eremua sortzeko egitasmoa, eta aurrerantzean ere ez da bereizgarririk beharko
Lehen Asanblea Nazionalak egin bezala, orain Senatuak bidea itxi dio Lapurdiko kostaldean isuri gutxiko eremua sortzeko neurriari. Frantziako Gobernuak proposatutako neurriari ultraeskuinak jarritako ebazpena aintzat hartu du Ganberak.
Emakume bat atxilotu dute Bilbon, bikotekidea barruan zela lonja bati su emateagatik
Hainbat lekukok ikusi dute gertatutakoa: atxilotuak Atxuri auzoko lonja horren barrura zerbait bota du, eta sua piztu da gero. Emakumearen bikotekidea zegoen barruan, eta Basurtuko Ospitalera eraman dute.
Zabalik da erregularizazioa online egiteko aukera, eta aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke
Eskabidea telematikoki egin ahal izateko, beharrezkoa da ziurtagiri elektronikoa izatea edo gaitutako profesionalen zein Atzerritarren Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea. Eskabidea aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke dagoeneko, baina datorren astelehenean, apirilaren 20an, hasiko da prozesua, tramiterako gaitutako puntuetan.
Albiste izango dira: migratzaileen erregularizazioa, Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua eta Mitoaroa III-ren aurkezpena
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
EAEn aztertutako eskolen % 96etan gainditzen dute OMEk gomendatutako NO2aren kutsadura maila
Ekologistak Martxan taldeak zazpi udalerritako 78 eskolatan neurtu du nitrogeno dioxidoaren (NO2) maila: Gasteizen, Donostian, Errenterian, Oiartzunen, Barakaldon, Bilbon eta Erandion. Horietatik hirutan errespetatzen da Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) jarritako metro kuboko 10 mikrogramoko langa.