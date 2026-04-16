Elikadura
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaurtik, eskaintza osasungarri eta jasangarria izan beharko dute Hego Euskal Herriko eskola-jantokiek

Hego Euskal Herriko eskoletan, jangelek aurrerantzean derrigorrez bete beharko dute elikadura osasungarria bermatu asmo duen legea. Besteak beste, fruta eta barazkien kontsumoa bermatuko da, eta proteinen eta janari frijituen maiztasuna murritu. Horrez gain ikastetxeetako vending makinetako produktuek ere mugak izango dituzte.

Eskola-jantoki bat. Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Duela urtebete onartu zen Eskola Jantoki Osasungarri eta Jasangarriei buruzko Errege-Dekretua eta, ikasketa zentroek urtebete izan dute neurri berrira egokitzeko. Hala, gaurtik aurrera derrigor bete beharko dute araua, eta besteak beste, fruta eta barazki kontsumoa sustatu eta haragi, janari frijitu eta prozesatu eta azukredunen kopuruak murriztu beharko dituzte. Hego Euskal Herrian eta Espainiako Estatu osoan 8 milioi ikasleri eragingo die.

Arauaren arabera, eskola jangeletan egunero eskaini beharko dira fruta eta barazkiak. Arraina behin, bitan edo hirutan egon beharko da eta haragia, gehienez, hirutan (hilean haragi gorri errazio bat eta haragi prozesatuaren bi errazio, gehienez).

Jatorri begetaleko proteina ugari duten jakiak (lekaleak, perretxikoak, seitana, tofua, quinoa...) astean behin eta bost aldiz artean zerbitzatuko dira, eta menu begetarianoa duten ikasleen kasuan, asteko bigarren plater oro izango da proteina begetaletan oinarritutakoa. 

Guarniziotarako entsaladak jarri beharko dituzte astean hiru-lautan, eta patata frijitu, barazki eta lekaleak astean behin edo bitan.

Frijitutako jakiak astean behin bakarrik eskaini ahalko dituzte, eta aurrez prestatutako pizza, kroketa eta antzekoak, hilean behin, asko jota.

Postreei dagokienez, astean lau-bostetan fruta eskaini beharko dute eta jogurta, azukre gabeko mamia edo gazta freskoa, astean behin gehienez.

Ogia integrala izango da astean bitan, eta hilean lautan arroz eta pasta integrala eman beharko da.

Edarirako, ura izango da eskainiko den bakarra (posible den guztietan, iturrikoa), ur-hornidura arazoen ondorioz beste aukerarik ez dagoenean salbu.  

Menu begetariano, beganoak edota alergia dutenentzako egokitutakoak bermatu beharko dira, derrigor.

Makinak eta eskoletako tabernak

Ikastetxeetako vending makinetako produktuak ere mugatu egingo dira. Azukre muga zorrotzak bete beharko dituzte, eta, besteak beste, ikastetxeetan ezingo dira ezagun diren freskagarri asko eta asko saldu, ezta opil-industrialak ere; halaber, ezingo da saldu 100 ml-ko 15 mg kafeina baino gehiago duten edaririk.

Haur eta Lehen Hezkuntzako haurrak irits daitezkeen lekuetatik at jarri beharko dira, gainera, makinak, eta ezingo dute inongo publizitaterik eduki, ez janari-edariena, ez beste ezein produkturena.

Kafetegi-tabernetan produktu begetalak, lekaleak, zereala, frutak eta fruitu lehorrak lehenetsiko dira, eta grasa trans eta saturatuak eta gatz eta azukre asko duten produktuen eskaintza ere mugatuko da. 

Nutrizioa Hezkuntza Osasuna Umeak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

migratzaileen erregulazioa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zabalik da erregularizazioa online egiteko aukera, eta aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke

Eskabidea telematikoki egin ahal izateko, beharrezkoa da ziurtagiri elektronikoa izatea edo gaitutako profesionalen zein Atzerritarren Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea. Eskabidea aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke dagoeneko, baina datorren astelehenean, apirilaren 20an, hasiko da prozesua, tramiterako gaitutako puntuetan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X