La Ertzaintza localiza 255 plantas de marihuana en Lemoa tras declararse un incendio en una vivienda

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 51 años en Lemoa (Bizkaia) que tenía en su vivienda 255 plantas de marihuana de un metro de altura, tras declararse en el piso un incendio que tuvo que ser sofocado por los bomberos.

Sobre las 10:00 horas del pasado martes, la Ertzaintza recibió el aviso de un incendio en una vivienda del barrio Azurreka de Lemoa, por lo que varios agentes y efectivos de los Bomberos se desplazaron al lugar y, ante la ausencia del morador, tuvieron que causar daños en la puerta de acceso para poder sofocar el fuego.

Tras la extinción del fuego, la patrulla policial revisó el interior de la vivienda y observó que en varias estancias de la casa había plantas de marihuana de un metro de altura.

El hombre que residía en la vivienda se presentó en el lugar y, tras admitir que las plantas eran de su propiedad, fue detenido por un delito contra la salud pública.

Posteriormente, junto a la autorización judicial, la Ertzaintza registró la vivienda y contabilizó 255 plantas de marihuana, repartidas en cuatro estancias de la vivienda, y cuatro paquetes de cogollos.