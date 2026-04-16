Ertzaintzak 255 marihuana-landare aurkitu ditu Lemoan, etxebizitza batean sutea piztu ostean

Etxean bizi zen gizonak onartu du landareak bereak zirela, eta horregatik atxilotu dute osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita.

Agentziak | EITB

Ertzaintzak 51 urteko gizon bat atxilotu du Lemoan (Bizkaia), metro bateko 255 marihuana-landare zituelako etxean.  

Joan den asteartean, 10:00ak aldera, Lemoako Azurreka auzoko etxebizitza batean sute bat piztu zela jakinarazi zioten Ertzaintzari. Hori dela eta, hainbat agente eta suhiltzaile bertaratu ziren, eta, bizilaguna ez zegoenez, kalteak eragin behar izan zituzten sarrerako atean, sua itzali ahal izateko.

Sua itzali ondoren, polizia-patruilak etxebizitzaren barrualdea aztertu zuen, eta etxeko hainbat gelatan metro bateko marihuana-landareak zeudela ikusi zuen.

Etxebizitzan bizi zen gizona bertaratu zenean, landareak bereak zirela onartu zuen, eta atxilotu egin zuten osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita.

Ondoren, epailearen baimenarekin batera, Ertzaintzak etxebizitza miatu zuen eta 255 marihuana-landare zenbatu zituen, lau gelatan banatuta.

