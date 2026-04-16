Propuestas variadas para las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz

Las Fiestas de Álava 2026 ofrecerán ocho días de tradición, cultura y ocio con una programación para todos los públicos dentro de las celebración del Día de San Prudencio, patrón de la provincia, el próximo 28 de abril, y Nuestra Señora de Estíbaliz, el 1 de mayo. La agenda festiva arrancará el 24 de abril, con el tradicional pregón de inicio de las fiestas y culminará el 1 de mayo con la romería a Estíbaliz.

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha presentado este jueves en rueda de prensa la programación de las fiestas, y ha destacado vuelven a ser "un punto de encuentro para la ciudadanía, un espacio compartido donde celebramos nuestras tradiciones, pero también nuestra manera de convivir, de disfrutar y de sentirnos parte de Álava".

Las fiestas arrancarán oficialmente el viernes 24 de abril con el pregón anunciador en la Plaza de la Provincia, que este año correrá a cargo del ensayista y novelista Antonio Altarriba, con presentación de Josune Vélez de Mendizabal y una actuación tributo a Bruno Mars.

El sábado 25 de abril concentrará algunas de las citas más populares en la Plaza de la Provincia, como los concursos gastronómicos tradicionales, las danzas, así como el 'Arabako Fanfarre Eguna', que llenará las calles de música y ambiente festivo.

La jornada se completará por la noche con el concierto de A Contra Blues en la Plaza de la Provincia, grupo que celebra dos décadas de trayectoria consolidándose como una de las bandas más potentes del 'blues rock' estatal.

El 26 de abril la animación se trasladará por la mañana a las calles con el coro Kantuz Blai. A las 21:00 horas se inaugurará el 'Euskal Gunea' en la Plaza del Arca, un espacio que durante los siguientes días pondrá el foco en potenciar la música euskaldun y donde la verbena correrá a cargo del grupo Muxutruk.

El día 27 tendrá lugar uno de los momentos más emblemáticos; la tradicional tamborrada de San Prudencio, que recorrerá las calles del centro de Vitoria-Gasteiz, saliendo a las 19:00 horas, como antesala a las retretas de San Prudencio en la Plaza de España primero y, a las 21:00 horas, en la Plaza de la Provincia.

Entre toques de retreta actuarán A Contra Blues, Kantaberri Abesbatza, Mala Brigo y Artea Teatro Musical. Música, tradición y danza se combinarán en el escenario para animar la plaza dentro de unas actuaciones que culminarán con el espectáculo piromusical a cargo de Valecea y la tradicional verbena de mano de Joselu Anaiak en la plaza del Arca.

El día grande será el 28 de abril, y combinará los actos en el centro de Vitoria-Gasteiz, como la interpretación del Zortziko de San Prudencio, la tamborrada de los Biznietos de Celedón y la tamborrada infantil que recorrerá las calles del centro de Vitoria-Gasteiz.

En Armentia habrá actividades infantiles, dantzak, exhibiciones de herri kirolak, animación y dos conciertos para completar la tarde. El primero con el grupo Txapela Brava, a las 18:00 horas, y el segundo, a las 21:00 horas, con el grupo Aldaia Larrein.

La programación continuará el miércoles 29 y jueves 30 con propuestas culturales y escénicas, dentro de iniciativas de circo contemporáneo, además de conciertos para distintos públicos. Los más jóvenes son convocados nuevamente al Euskal Gunea con Jonkass el día 29, donde presenta un directo bailable y reivindicativo en euskera. Y los más nostálgicos tendrán su cita en la plaza de la provincia para bailar la clásica fiesta ochentera el día 30, a las 21:00 horas.

Finalmente, el 1 de mayo se celebrará la tradicional romería en Estíbaliz, que este año conmemora el 50 aniversario de la primera Feria de los Desagravios. La jornada contará con actividades durante todo el día, como concursos, talleres infantiles, exhibiciones deportivas, música, dantzas, bertsolaris y la tradicional comida popular.