Askotariko proposamenak San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren jaietarako
Tradizioa, kultura eta musika uztartzen dituzten proposamenak prestatu dituzte adin guztietako jendearentzako. Apirilaren 24an, ostirala, hasiko dira jaiak, Probintzia Plazan egingo den pregoiarekin. Antonio Altarriba saiakeragile eta eleberrigileak egingo du aurten pregoia.
2026ko Arabako jaiek tradizioa, kultura eta musika uztartuko dituzte, herritar guztiei zuzendutako ekintzak biltzen dituen egitarau zabalarekin. San Prudentzio eguna, probintziako patroia, apirilaren 28an ospatuko da, eta Estibalizko Andre Mariaren eguna, berriz, maiatzaren 1ean, ohiko erromeriarekin. Jaiak apirilaren 24an hasiko dira, pregoiarekin, Probintzia Plazan.
Ana del Val Kultura eta Kirol diputatuak gaur, osteguna, aurkeztu du jaien programazioa, eta nabarmendu duenez, "festa hauek berriz ere topagune bat izango dira herritarrentzat, espazio partekatu bat, non gure tradizioak ospatzen baititugu, baina elkarrekin bizitzeko, gozatzeko eta Arabaren parte sentitzeko dugun modua ere badira".
Jaiak ofizialki apirilaren 24an hasiko dira, iragarpen pregoiarekin, Probintzia Plazan. Aurten, Antonio Altarriba saiakeragile eta eleberrigilea izango da pregoilaria, Josune Velez de Mendizabal arituko da aurkezle, eta Bruno Mars-i egindako tributu ekitaldi bat egongo da.
Apirilaren 25ean, larunbata, jarduera ezagunetako batzuk egingo dira Probintzia Plazan, hala nola gastronomia lehiaketa tradizionalak, dantzak eta Arabako Fanfarre Eguna, zeinak kaleak musikaz eta jai giroz beteko baititu.
Eguna gauean borobilduko da, A Contra Blues taldearen kontzertuarekin, Probintzia plazan. A Contra Bluesek bi hamarkadako ibilbidea ospatuko du gurekin, eta, ibilbide horri esker estatuko blues rock-eko talde indartsuenetako bat bihurtu da. Zuzeneko sutsu batekin, zuzeneko musika da haren esentzia nagusia.
Apirilaren 26an, igandea, Kantuz Blai koruak kaleetara eramango du animazioa goizean. 21:00etan, Euskal Gunea inauguratuko dugu Arka plazan. Hurrengo egunetan, euskal musika sustatzean jarriko du indarra gune horrek. Han, 21:00etan, Muxutruk taldearen eskutik izango da erromeria. Energia hutsa zuzenean.
Astelehenean, hilak 27, sanprudentzioetako danborrada tradizionala izango da, zeina baita une esanguratsuenetako bat. Gasteizko erdiguneko kaleak zeharkatuko ditu danborrada horrek, eta 19:00etan aterako da, sanprudentzioetako erretretaren bezpera gisa, plaza berrian lehenengo, eta, 21:00etan, Probintzia plazan.
Erretretaren deien artean, A Contra Blues, Kantaberri Abesbatza, Mala Brigo eta Artea Teatro Musikalak jardungo dute. Musika, tradizioa eta dantza uztartuko dira agertokian plaza animatzeko. Emanaldi horiek ikuskizun piromusikal batekin amaituko dira, Valecearen eskutik.
Egun handian, apirilaren 28a (asteartea), ekitaldiak konbinatuko dira Gasteizko erdigunean, hala nola San Prudentzioren zortzikoaren interpretazioa, "Zeledonen birbiloben" danborrada goizean, eta haurren danborrada arratsaldean.
Armentian, haurrentzako jarduerak, dantzak, herri kirolen erakustaldiak, animazioa eta bi kontzertu egingo dira zelaietan, arratsaldea osatzeko. Lehenengoa, 18:00etan, Txapela Brava taldearen eskutik.
Programazioak asteazkenean, hilak 29, eta ostegunean, hilak 30, jarraituko du proposamen kultural eta eszenikoekin, zirku garaikideko ekimenen barruan, bai eta publiko desberdinentzako kontzertuekin ere. Gazteenei berriz ere dei egingo zaie Euskal Gunera, hilaren 29an, Jonkass arituko baita, zeinek dantzatzeko eta errebindikatzeko euskarazko zuzeneko bat aurkeztuko baitute. Nostalgikoenek, berriz, Probintzia plazan izango dute hitzordua, dantzan aritzeko laurogeiko hamarkadako jai klasikoan bezala, hilaren 30ean, 21:00etan.
Azkenik, maiatzaren 1ean, ostirala, Estibalizko erromeria tradizionala egingo da, eta, aurten, Desagrabioen lehen Azokaren 50. urteurrena ospatuko da. Jardunaldiak egun osoko jarduerak izango ditu, hala nola lehiaketak, haurrentzako lantegiak, kirol erakustaldiak, musika, dantzak, bertsolariak eta herri bazkari tradizionala.
