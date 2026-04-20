Condenan a cuatro años de prisión a un profesor por tocamientos a una alumna de 10 años en Pamplona

La Audiencia de Navarra ha condenado a cuatro años y un día de prisión por un delito de agresión sexual a un profesor de un colegio de Pamplona que realizó tocamientos a una alumna de 10 años.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el procesado, actualmente de 49 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante seis años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros cinco. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará además con 4000 euros por el daño moral.

Igualmente, se le ha impuesto una pena de inhabilitación especial por tiempo de 10 años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea retribuida o no, con menores de edad.

Los hechos enjuiciados se produjeron sobre las 10:45 horas del 18 de marzo de 2024.

En el juicio, celebrado el 31 de octubre de 2025, la fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, mientras que la acusación particular elevó la petición a nueve años. La defensa, por su parte, reclamó la absolución.

La Sección Segunda de la Audiencia señala que, como suele ocurrir en delitos de esta índole, la prueba de cargo esencial es el testimonio de la víctima, una menor de 10 años en el momento de los hechos, que prestó una única declaración —prueba preconstituida— en todo el procedimiento.