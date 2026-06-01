Comienza la temporada de playas en Bizkaia, San Sebastián y Zarautz

Este lunes ha arrancado la temporada de baño en las playas de Bizkaia, San Sebastián y Zarautz, que se prolongará hasta finales de septiembre. En el resto de los municipios costeros la temporada comenzará el próximo 13 de junio.

La capital guipuzcoana estrena además una nueva ordenanza de playas. Siguiendo el camino iniciado el año pasado por Zarautz, desde ahora estará prohibido fumar y utilizar altavoces en los arenales donostiarras.

La modificación de la normativa contemplaba también permitir el acceso de perros a la playa entre las 21:00 horas y la medianoche, una vez finalizado el horario de uso y antes del inicio de las labores de limpieza.

Sin embargo, ante el elevado número de alegaciones presentadas por la ciudadanía, el Ayuntamiento decidió retirar esta medida, por lo que los perros seguirán sin poder acceder a las playas durante la temporada estival.

La nueva temporada llega además con cambios para el personal de salvamento. A partir de este año, los socorristas deberán contar con una titulación oficial para poder ejercer. Hasta ahora era suficiente con haber realizado cursos impartidos por entidades como Cruz Roja o la Federación de Natación. El nuevo requisito podría dificultar la cobertura de todas las plazas necesarias durante el verano.

La calidad del agua es buena en el 87 % de las zonas de baño



La temporada de playas arranca este año en Euskadi con 46 zonas de baño habilitadas, 41 en la costa y cinco en el embalse de Ullibarri-Gamboa.

Según el Departamento de Salud, el 87 % de ellas presenta una calidad del agua excelente o buena. No obstante, se recomienda evitar el baño en cuatro arenales: Las Arenas, en Getxo; Toña, en Sukarrieta; Karraspio Txiki, en Mendexa; y Portu Txiki, en Zierbena, mientras se analizan las causas de los resultados obtenidos.

Durante todo el verano se realizarán controles semanales de la calidad del agua y del estado general de las zonas de baño.