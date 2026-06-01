HONDARTZAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hasi da hondartza denboraldia Bizkaian eta Donostiako eta Zarauzko hondartzetan

Gipuzkoako hiriburuan araudi berriarekin hasi dute, gainera, erretzea eta bozgorailuak erabiltzea debekatuta egongo baita aurrerantzean. Gainerako hondartzetan hilaren 13an abiatuko da denboraldia, irailaren hondarrera bitarte.

EITBren erabiltzaileek hartutako irudiak

author image

EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan abiatu da Bizkaiko eta Donostiako eta Zarauzko (Gipuzkoa) hondartzetan bainu denboraldia, eta irailaren amaierara arte luzatuko da. Gainerako herri gehienetan, ekainaren 13an hasiko da.

Iaz Zarautzek hartutako bide beretik, Donostiak ere hondartzen ordenantza berritu du, eta aurrerantzean hondartzetan ezin izango da erre, ezta bozgorailurik erabili ere. 

Donostiako Udalak hondartzen ordenantza aldatzea planteatu zuenean, beste aldaketa bat ere proposatu zuen: hondartzako ordutegia amaitu ondoren eta garbiketa lanak hasi aurretik, 21:00etatik gauerdira bitartean, txakurrak hondartzara sartzea baimentzea. 

Hala ere, herritarrek aurkeztutako helegite ugari kontuan hartuta, Udalak atzera egin behar izan zuen neurri horretan. Beraz, orain arte bezala, txakurrak ez dira onartuko uda sasoian.

Horrez gain, beste aldaketa bat ere badago denboraldi berriari begira. Aurten, sorosleei prestakuntza zorrotzagoa eskatuko zaie lanean aritzeko. Lehen, nahikoa izaten zen Gurutze Gorriak zein Igeriketa Federazioak emandako prestakuntza-ikastaro bat egitea; orain, ordea, titulazio ofizial bat eskatzen zaie, eta horrek zailtasunak sor ditzake behar adina sorosle aurkitzeko.

Eremuen % 87k uraren kalitate ona dute

Osasun Sailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan bainua hartzeko erregistratutako 46 eremuetatik % 87k uraren kalitate bikaina edo ona dute. Hala ere, Getxoko Areeta, Sukarrietako Toña, Mendexako Karraspio Txiki eta Zierbenako Portu Txiki eremuetan ez bainatzea gomendatu dute, ez baitituzte betetzen ezarritako kalitate-irizpideak. 

Uda osoan zehar, Osasun Sailak astero egingo ditu kontrolak eta laginketak, eta emaitzak herritarren eskura jarriko ditu, bere webgunearen bidez.

Kontxako hondartza

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joxerramon Bengoetxea (EHU): “Finantzaketa egokia eskatzen dugu, soldata erakargarriak eskaini eta irakasleak erakartzeko”

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektorea elkarrizketatu dute Radio Euskadiko Boulevard saioan, eta, finantzaketari buruz galdetuta, adierazi du “ezinbestean” finantzaketa egokia eskatuko dutela, “baldintza eta soldata erakargarriak” eskaini ahal izateko, “irakasleak erakartzea” lortze aldera. Halaber, azpiegiturekin eta digitalizazioarekin lotutako beharrei aurre egiteko ere finantzaketa egokia beharrezkoa dela nabarmendu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X