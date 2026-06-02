SAN FERMINES 2026

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Pamplona ya vota a su favorito para lanzar el Chupinazo de los Sanfermines 2026

Los empadronados mayores de 16 años podrán votar entre cinco candidaturas hasta el 15 de junio a través de la web municipal, los centros Civivox o el teléfono 010.

San Ferminetako Txupinazoa nork? ONA - 1
Euskaraz irakurri: Iruñeko herritarrek 2026ko Sanferminetako Txupinazoa nork botako duen aukeratu dezakete
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Agentziak | EITB

Última actualización

Desde este martes y hasta el 15 de junio, la ciudadanía de Pamplona puede elegir entre las cinco candidaturas seleccionadas para decidir qué colectivo o entidad lanzará el chupinazo que abrirá los Sanfermines de 2026.

Las cinco candidaturas que optan a este reconocimiento son:

  • La Federación Navarra de Pelota.

  • La Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista.

  • La Subdirección de Urgencias de Navarra.

  • Las Mujeres Investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i.

  • La Coral Santiago de la Txantrea.

Para poder votar es necesario estar empadronado en Pamplona y tener más de 16 años. Cada persona podrá emitir un único voto, por lo que se solicitará el DNI en el momento de participar.

El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado tres vías para ejercer el voto:

  1. Online, a través de la web municipal: pamplona.es.

  2. De forma presencial, en las urnas instaladas en los centros Civivox, dentro de su horario habitual de apertura.

  3. Por teléfono, a través del servicio de atención ciudadana 010 o en el 948 420 100 si se llama desde un teléfono móvil o desde fuera de Pamplona. El horario de atención del 010 será de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:30 a 13:30 horas.

 

San Fermín Pamplona Navarra

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