Pamplona ya vota a su favorito para lanzar el Chupinazo de los Sanfermines 2026

Desde este martes y hasta el 15 de junio, la ciudadanía de Pamplona puede elegir entre las cinco candidaturas seleccionadas para decidir qué colectivo o entidad lanzará el chupinazo que abrirá los Sanfermines de 2026.

Las cinco candidaturas que optan a este reconocimiento son:

La Federación Navarra de Pelota.

La Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista.

La Subdirección de Urgencias de Navarra.

Las Mujeres Investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i.

La Coral Santiago de la Txantrea.

Para poder votar es necesario estar empadronado en Pamplona y tener más de 16 años. Cada persona podrá emitir un único voto, por lo que se solicitará el DNI en el momento de participar.

El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado tres vías para ejercer el voto: