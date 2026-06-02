SANFERMINAK 2026
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Iruñeko herritarrek 2026ko sanferminetako txupinazoa nork botako duen aukeratu dezakete

16 urtetik gorako iruindarrek bost hautagairen artean bozkatu ahal izango dute ekainaren 15era arte, udalaren webgunearen, Civivox zentroen edo 010 telefonoaren bidez.

San Ferminetako Txupinazoa nork? ONA - 1
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astearte honetan hasi eta ekainaren 15era arte, Iruñeko herritarrek aukera izango dute 2026ko sanferminak irekiko dituen txupinazoa zein kolektibok edo erakundek botako duen erabakitzeko aukeratutako bost hautagaitzen artean.

Jarraiako bost taldeak dira txupinazoa botatzeko hautagaiak:

  • Nafarroako Pilota Federazioa.

  • Indarkeria Sexistaren aurkako Emakumeen Plataforma.

  • Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetza.

  • Nafarroako I+G+b sistemako emakume ikertzaileak.

  • Santiago de la Txantrea abesbatza.

Botoa eman ahal izateko, beharrezkoa da Iruñean erroldatuta egotea eta 16 urte baino gehiago izatea. Pertsona bakoitzak boto bakarra eman ahal izango du, eta, beraz, NANa eskatuko da parte hartzeko unean.

Iruñeko Udalak hiru bide jarri ditu botoa emateko:

  1. Online, udalaren webgunearen bidez: pamplona.es.

  2. Aurrez aurre, Civivox zentroetan jarritako hautestontzietan, ohiko ordutegiaren barruan.

  3. Telefonoz, 010 herritarren arretarako zerbitzuaren bidez, edo 948 420 100 telefonoan, mugikorretik edo Iruñetik kanpo deituz gero. Zerbitzuaren arreta-ordutegia astelehenetik ostiralera da, 8:00etatik 19:00etara, eta larunbatetan, 9:30etik 13:30era.

 

Sanferminak Iruñea Nafarroa

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