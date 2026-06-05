Euskal Udalekuak dice estar "trabajando" para ofrecer "un verano bonito y tranquilo a los niños", pese a la prohibición
La asociación ha enviado un mensaje a las 200 familias que han solicitado pasar el verano en las colonias de Bernedo y ha explicado que están "trabajando" con su abogado para diseñar "las alternativas más adecuadas" para menores y familias. En otro mensaje compartido en su perfil de Instagram, Euskal Udalekuak se muestra "triste y preocupada" y denuncia que, "a pesar de cumplir con todos los requisitos legales", han denegado a la asociación Dorrekoa la posibilidad de organizar las colonias.
Ante la reciente prohibición de la Diputación Foral de Álava de los campamentos de Bernedo (Álava), la asociación Euskal Udalekuak, organizadora de las colonias, se ha mostrado "triste y preocupada" y ha insistido en que "trabaja" para poder ofrecer a menores y familias "un verano bonito y tranquilo". La asociación ha compartido en su perfil de Instagram una primera valoración de lo sucedido y ha subrayado que, ante la prohibición, están estudiando "qué se puede hacer". Posteriormente, en un mensaje dirigido a las 200 familias que se inscribieron este año en las colonias de Bernedo, han aclarado que están "trabajando" con su abogado y compañeros y compañeras de proyecto.
En palabras de Euskal Udalekuak, la asociación Dorrekoa, organizadora de las colonias de verano en sustitución de Sarrea, también ha sido vetada "a pesar de cumplir todos los requisitos legales" para organizar los campamentos. Denuncia, asimismo que "el proyecto está siendo constantemente atacado" y que "se está intentando una y otra vez impedir las colonias".
La asociación, que recibió ayer la comunicación foral con la resolución, ha querido agradecer los apoyos recibidos. "Gracias a ellos el proyecto sigue vivo y nosotros seguimos trabajando", asegura.
En el mensaje enviado a las familias, subrayan que las reuniones informativas previstas para hoy se mantienen y que les comunicarán “los pasos que daremos a partir de ahora”. Según afirman, están trabajando con su abogado y los compañeros y las compañeros de proyecto “sin descanso”. “En esta situación, seguimos trabajando para diseñar las alternativas más adecuadas para las familias”, añaden.
La asociación es consciente de que la situación genera “incertidumbre e inquietud” en las familias, a las que agradece su apoyo.
"Nuestra prioridad es ofrecer a los niños y las niñas un verano bonito y tranquilo, un verano lejos de esta tormenta. Un verano en el que disfrutar entre juegos, risas y canciones ¡Seguiremos trabajando sin olvidar esa prioridad!”, concluyen.
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