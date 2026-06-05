Ante la reciente prohibición de la Diputación Foral de Álava de los campamentos de Bernedo (Álava), la asociación Euskal Udalekuak, organizadora de las colonias, se ha mostrado "triste y preocupada" y ha insistido en que "trabaja" para poder ofrecer a menores y familias "un verano bonito y tranquilo". La asociación ha compartido en su perfil de Instagram una primera valoración de lo sucedido y ha subrayado que, ante la prohibición, están estudiando "qué se puede hacer". Posteriormente, en un mensaje dirigido a las 200 familias que se inscribieron este año en las colonias de Bernedo, han aclarado que están "trabajando" con su abogado y compañeros y compañeras de proyecto.

En palabras de Euskal Udalekuak, la asociación Dorrekoa, organizadora de las colonias de verano en sustitución de Sarrea, también ha sido vetada "a pesar de cumplir todos los requisitos legales" para organizar los campamentos. Denuncia, asimismo que "el proyecto está siendo constantemente atacado" y que "se está intentando una y otra vez impedir las colonias".

La asociación, que recibió ayer la comunicación foral con la resolución, ha querido agradecer los apoyos recibidos. "Gracias a ellos el proyecto sigue vivo y nosotros seguimos trabajando", asegura.