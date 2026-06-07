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El Ganekogorta acoge la XXI edición del Día de los Montes Bocineros

Pagasarri eta Ganekogorta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Deiadar Mendien XXI. Eguna ospatu dute Ganekogortan
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EITB

Última actualización

El sonido del cuerno se ha hecho oír en los montes de Ganegokorta y Pagasarri. Según la leyenda, así se anunciaba la convocatoria de reuniones de las Juntas Generales de Bizkaia. La tradición se recuerda con una marcha montañera y ambiente festivo. 

Monte Pagasarri Bizkaia Diputación Foral de Bizkaia Fiestas Sociedad

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Lantegi Batuak e Itsas Museum de Bilbao colaboran en el proyecto de carpintería Erain

La organización Lantegi Batuak que trabaja en Bizkaia promoviendo la inclusión y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad intelectual ha puesto en marcha una colaboración especial junto al Itsas Museum de Bilbao. Varias personas con discapacidad intelectual han comenzado a trabajar en Erain, el taller de carpintería de embarcaciones tradicionales del museo.

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