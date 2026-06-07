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Deiadar Mendien XXI. Eguna ospatu dute Ganekogortan

Pagasarri eta Ganekogorta
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Adarraren soinua entzun da goizean Ganegokorta eta Pagasarri mendien luze zabalean. Kondairaren arabera, behinola Bizkaiko Batzar Nagusien batzarrerako deia hala egiten zuten. Usadio hori aldarrikatzeko mendi martxa egin dute gaur, jai giroan. 

Pagasarri mendia Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Jaiak Gizartea

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