Víctimas de abusos de la Iglesia denuncian que el Gobierno español bloquea la ley de imprescriptibilidad por el papa
La asociación Reparación Integral Ya (RIYA) ha instado al papa León XIV a pronunciarse explícitamente a favor de ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Además, ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso que registren una solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La asociación Reparación Integral Ya (RIYA) ha denunciado este lunes que el Gobierno español ha decidido "meter en un cajón" la ley de imprescriptibilidad para ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia "a cambio de" la foto oficial del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con León XIV, en referencia a la reunión que han mantenido ambos este lunes en Nunciatura.
Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que registren una solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Hay grupos parlamentarios que nos han dicho que lo van a hacer", ha remarcado el portavoz de la organización y primer denunciante de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado.
Además, ha instado al papa a pronunciarse explícitamente a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia. "Tiene dos oportunidades de oro: lo puede hacer hoy en el Congreso de los Diputados o lo puede hacer el miércoles cuando vaya a la Abadía de Montserrat, en la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña", ha recalcado.
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