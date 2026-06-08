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Espainiako Gobernuak preskripzio epea zabaltzeko legea blokeatu duela salatu dute Elizaren abusuen biktimek

Reparacion Integral Ya (RIYA) elkarteak Leon XIV.a aita santuari eskatu dio pederastia delituen preskripzio epeak luzatzearen alde egiteko. Halaber, Felix Bolaños Presidentetzarako eta Memoria Demokratikorako ministroak Kongresuan agerraldia egin dezala eskatzeko galdegin die talde parlamentarioei.

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Reparacion Integral Ya elkartearen elkarretaratzea Nuntziatura apostolikoaren aurrean, Madrilen. Artxiboko argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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