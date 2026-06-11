Se establece en 8 años la edad mínima para poder participar en festejos taurinos para menores

Los niños y niñas de menos de 8 años, no podrán participar en los festejos taurinos que se organizan para menores de 16 años en numerosas localidades vascas. Así lo recoge el dictamen de proposición de ley promovida por PNV y PSE-EE que ha cerrado esta mañana en comisión. La norma, que se llevará a pleno para la aprobación definitiva, ha sido apoyada por PNV, PSE-EE y PP, mientras que EH Bildu se ha abstenido por considerar que la edad mínima debería ser de 12 años en lugar de 8. Los representantes del grupo Mixto (Sumar y Vox) no han asistido a la sesión.

Esta limitación de la edad mínima es una de las novedades que se ha incorporado a la proposición de ley impulsada por PNV y PSE-EE para regular los denominados "festejos taurinos de fomento" para menores que incluyen la suelta de becerros, desde encierros a sokamuturras, que hasta ahora carecen de una regulación propia, lo que genera un vacío normativo que dificulta su celebración.

En la proposición original se regulaba la participación en estos festejos de menores de 16 años y ahora, a través de una enmienda de los grupos proponentes que se añade al texto se mantiene esa edad y se delimita la mínima a 8 años.

Se ha retirado del texto original el párrafo en el que se requería autorización parental escrita para la participación de estos menores ya que, según la enmienda del PNV y PSE, suponía una carga administrativa que puede resultar innecesaria o redundante con otras garantías. EH BIldu abogaba por mantener la exigencia del permiso expreso de los padres, todo ello para preservar debidamente la protección de los menores, han explicado fuentes de la coalición.

Además, será obligatorio ofrecer información clara a los participantes sobre las normas de seguridad y las pautas de protección y respeto a los animales antes del inicio del festejo.

Las infracciones fijadas van entre los 150 euros de las más leves hasta 30 000 en las más graves.

De esta propuesta legislativa quedan expresamente excluidos los espectáculos taurinos regulados en la normativa estatal y autonómica específica de corridas de toros, novilladas y otros espectáculos con reses mayores de 18 meses.