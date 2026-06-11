Zezen-jaiak
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8 urtez azpiko haurrek ezingo dute adingabeentzako zezenketetan parte hartu

Zezen-jaietan haurren parte-hartzea erregulatzeko EAJk eta PSEk bultzatutako lege proposamenak PPren aldeko botoa jaso du; EH Bildu abstenitu egin da, gutxieneko adinak 12 urtekoa izan beharko lukeela uste baitu. Araudia osoko bilkuran onartu beharko da, eta zenbait berritasun jasotzen ditu, hala nola abelburuen gutxieneko adina, eta gurasoen baimenen beharra kentzea.

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Adingabeentzako zezen-ikuskizuna, Antzuolan. Artxiboko argazkia: Jone Larrañana/Antzuola (Flickr)
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EITB

Azken eguneratzea

8 urtetik beherako haurrek ezingo dute parte hartu Euskal Herriko hainbat herritan 16 urtetik beherakoentzat antolatzen diren zezenketetan. Hala jasotzen du EAJk eta PSE-EEk sustatutako lege-proposamenak. Behin betiko onartzeko osoko bilkurara eramango da araua, eta EAJren, PSE-EEren eta PPren babesa izan du; EH Bildu abstenitu egin da, gutxieneko adinak 12 urtekoa izan beharko lukeela irizten baitio, 8 urtekoa izan beharrean. Talde Mistoaren ordezkariak (Sumar eta Vox) ez dira bileran izan.

Gutxieneko adina mugatzea da EAJk eta PSE-EEk sustatutako lege proposamenari gehitu zaion berritasunetako bat. Lege proposamen horren bidez, adingabeentzako zezen-jaiak arautzen dira, zekorrak askatzea, entzierroak eta sokamuturra, beseak beste. Orain arte ez zegoen ekitaldi horietarako erregulazio propiorik eta araudi-hutsunea zegoen, eta horrek ospakizunak antolatzea zailtzen zuen. 

Jatorrizko proposamenean 16 urtetik beherakoek jai horietan parte hartzea arautzen zen, eta aurrerantzean, testuari gehitu zaion zuzenketa baten bidez, adin hori mantenduko da, baina parte hartzeko gutxieneko adina 8 urtera mugatuta.

Jatorrizko testutik kendu da, bestalde, adingabe horiek parte hartzeko gurasoen baimen idatzia behar zutela zioen paragrafoa. EAJren eta PSEren zuzenketaren arabera, beharrezkoa ez den edo beste berme batzuekin erredundantea izan daitekeen zama administratiboa ekar zezakeen horrek. EH Bilduk gurasoen berariazko baimena mantentzearen alde egin du, adingabeen babesa behar bezala babesteko helburuz. 

Gainera, nahitaezkoa izango da festa hasi aurretik parte-hartzaileei segurtasun arauei eta animaliak babesteko eta errespetatzeko jarraibideei buruzko informazio argia ematea.

Ezarritako isunak 150 eurotik 30.000 eurora bitartekoak dira, arau-haustearen larritasunaren arabera.

Proposamen legegile horretatik kanpo geratzen dira zezenketei, nobilladei eta 18 hilabetetik gorako abelburuak dituzten bestelako ikuskizunei buruzko Estatuko eta autonomia-erkidegoko berariazko araudian araututako zezen-ikuskizunak.

Animaliaren ongizatea bermatzea

Animaliei dagokionez, hasierako proposamenean ezartzen zen festa horietan parte hartuko zuten behi edo txahalek 18 hilabete baino gutxiago izan beharko zituztela; orain, zuzenketen fasean sartutako aldaketarekin, abelburuen adina 6 eta 18 hilabete bitartekoa izango dela ezarri da.

Testuan zehaztu da, halaber, animalia bakoitza ezin izango dela 15 minutu baino gehiago egon ospakizunaren esparruan. Denbora hori igarotakoan, animalia berehala erretiratu beharko da, eta ezin izango da berriro jai horretan atera.

Gainera, jarduera egiten den bitartean, animalien egoera fisikoa eta psikologikoa zainduko da, estres, neke, beldur eta sufrimendu adierazleak kontuan hartuta. Ekitaldia egitea debekatuta egongo da tenperatura altuengatiko alerta meteorologikoak daudenean.

Jolas-esparruek eta bideek babes-hesi seguruen bidez mugatuta egon beharko dute, parte-hartzaileei eta animaliei kalterik, ebakirik eta lesiorik eragiten ez dieten materialekin eraikita, eta abereen eta ikusleen arteko erabateko bereizketa bermatzen den moduan jarrita. 

Aurkako 40.000 sinadura

Haiekin elkarte animalistak eta Sokamuturra Ez plataformak 40.000 sinadura inguru eraman zituzten Eusko Legebiltzarrera, lege proposamenaren aurka. Izan ere, horien ustez lege proposamena "atzerapauso larria da haurren babesaren eta animalien ongizatearen arloan”.

Arartekoak ere kritikatu egin du ekimena, ez duelako adingabeengan duen eragina ebaluatzeko txostenik jasotzen, eta ez dituelako "hartzaile nagusiak" —haurrak eta nerabeak— entzun, ezta "beste interesdun batzuk" ere.

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