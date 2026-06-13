OLA DE CALOR
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Varias localidades vascas superan los 35 grados, principalmente en Bizkaia

En Euskadi está activado entre las 13:00 y las 20:00 horas el aviso amarillo por temperaturas altas extremas, una situación que se repetirá este domingo. En Navarra, también se ha activado el aviso amarillo para hoy y mañana, pero solo en la Ribera.

Playa de Abiña en Busturia. Fotografía enviada por un usuario a eitb.eus
Euskaraz irakurri: 35 graduak gainditu dira Euskal Herriko hainbat udalerritan, Bizkaian batez ere
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Agencias | EITB

Última actualización

Varias localidades vascas han superado, hasta las 16:00 horas, los 35 grados de temperatura, principalmente en Bizkaia, donde la máxima se ha registrado en la estación de Sodupe-Cadagua, en Gueñes, al registrarse 37,4 grados.

En Euskadi está activado entre las 13:00 y las 20:00 horas el aviso amarillo por temperaturas altas extremas, una situación que se repetirá este domingo.

También en Navarra se ha activado el aviso amarillo, pero en este caso solo en la Ribera navarra.

Según la información recogida en las estaciones meteorológicas de Euskalmet, en la gran mayoría de los municipios vascos las temperaturas se han elevado por encima de los 30 grados aunque el territorio con más localidades en las que se han superado los 35 ha sido Bizkaia, concretamente en Gueñes (37,4), Sopuerta (36,4), Balmaseda (36), Igorre (35,6), Sestao (35,6) y Orozko (35,2).

También en Gipuzkoa se han registrado más de 35 grados en Bergara (36,2), Alegia (35,7) y Arrasate (35,5), aunque el calor ha apretado también en el resto del territorio.

En Álava los dos únicos municipios en los que los termómetros se han elevado por encima de los 35 grados han sido los de Llodio (37,2) y Saratxo (35,4), y en prácticamente todas las localidades se han superado los 30. 

Olas de calor Eguraldia Bizkaia Gipuzkoa Sociedad

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