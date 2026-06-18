Uno de cada cuatro hombres ha pagado por sexo alguna vez, y el 71,9 % ha consumido pornografía en el último año
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad han presentado este jueves los resultados de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual', que expone que uno de cada cuatro hombres ha pagado por sexo alguna vez y que el 71,9 % de ellos ha consumido pornografía en el último año.
En concreto, este trabajo, llevado a cabo entre octubre y noviembre de 2025 sobre una muestra de 9009 personas, muestra que el 27,5 % de los hombres declara haber pagado por mantener relaciones sexuales "alguna vez", mientras que "un 9,6 % lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9 % más de una vez".
Además, y aclarado el hecho de que "las sumas de los porcentajes presentados en este informe pueden no coincidir exactamente con el 100 %" por la existencia de la posibilidad de multi respuestas y por no incluir a indecisos, este estudio analiza también el consumo de pornografía, que alcanza a casi tres de cada cuatro varones, "frente al 24,9 % de las mujeres".
No obstante, la encuesta especifica que el uso de materiales de este tipo "es más frecuente entre las personas de 25 a 34 años, donde supera el 60 %".
Esta es "una realidad que no podemos ignorar", ha destacado al respecto la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha ofrecido el dato general, al señalar que "casi la mitad de la población ha consumido pornografía durante el último año".
"Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, nos recuerda la importancia de la educación afectiva sexual", ha incidido, mientras que el jefe de Área de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad, Juan Hoyos, ha resumido esta coyuntura señalando que "el consumo de pornografía, y especialmente el uso de prostitución, es algo eminentemente masculino".
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