¿Cuándo sabremos las notas de la PAU?

Según recoge el Procedimiento para el Acceso y Admisión a Estudios de Grado de la Universidad del País Vasco (EHU), aprobado en diciembre de 2024, las revisiones de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Euskadi incluyen una primera corrección adicional y una segunda, en determinados casos.

En esta fase se encuentran las reclamaciones de los estudiantes que no están conformes con las calificaciones obtenidas en algunos de los exámenes de la PAU de este año, y que serán resueltas y publicadas el próximo lunes, 22 de junio.

Una vez finalizado este proceso, los estudiantes podrán requerir el posterior visionado de los ejercicios revisados.

Primer paso, solicitar una nueva corrección

Una vez publicadas las calificaciones, los estudiantes tienen un plazo —ya agotado— para presentar ante la presidencia del tribunal calificador correspondiente una solicitud de revisión de los ejercicios en los que consideren que se ha podido producir "una aplicación incorrecta" de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección y calificación.

En este caso, los ejercicios objeto de revisión son corregidos por un profesor especialista diferente al que realizó la corrección inicial.

Este docente debe verificar que todas las cuestiones han sido evaluadas y que no existen errores materiales o aritméticos en el proceso de cálculo de la calificación. Si considera que procede cambiar la nota, rectificará la calificación, que en todo caso no podrá ser inferior a la otorgada en la corrección inicial.

Una vez cumplimentado este trámite se procede a una segunda corrección completa del examen. La calificación final será la media aritmética entre la obtenida tras la corrección inicial o, en su caso, la rectificada en la primera verificación, y la otorgada en la segunda corrección.

¿Y si hay discrepancias significativas?

En el supuesto de que exista una diferencia de dos o más puntos entre estas dos calificaciones (la inicial y la resultante de la revisión), dos personas distintas de las anteriores efectúan de oficio una tercera corrección. En este caso, la calificación final es la consensuada por estas dos personas, y es definitiva.

Este es precisamente el punto en el que se encuentran las revisiones solicitadas por los estudiantes vascos, y la EHU hará pública el próximo lunes 22 de junio la resolución definitiva de todas ellas. Asimismo, dará a conocer el número exacto de solicitudes que ha recibido.



¿Se puede recurrir este resultado?

Sí, esta resolución puede ser recurrida en reposición ante el órgano que la dicta, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

¿Los alumnos pueden ver su examen corregido?

Sí, como último recurso, el alumnado también puede solicitar el visionado de los exámenes. Para ello tendrán que formular una petición entre los días 23 y 24 de junio.