Miles de personas denuncian en Bilbao la "campaña de criminalización" del Gobierno Vasco y la "brutalidad" de la Ertzaintza

Miles de personas y agentes sociales, entre ellos miembros de Global Sumud Euskal Herria, se han reunido esta tarde en Bilbao para protestar "contra la impunidad y la represión policial". Denuncian la "campaña de criminalización contra el movimiento popular" del Gobierno Vasco y la "brutalidad de la Ertzaintza", y advierten de que el PNV "limita el derecho a la protesta a lo que es de su interés".