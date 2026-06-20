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Miles de personas denuncian en Bilbao la "campaña de criminalización" del Gobierno Vasco y la "brutalidad" de la Ertzaintza

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Bilbao, 20/06/2026.- Varios colectivos, entre ellos, Euskal Herriko Global Sumud Flotilla, GKS, Herri Norte y familiares y amigos de Iñigo Cabacas, convocan una manifestación en Bilbao para denunciar "la brutalidad de la Ertzaintza". EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzaren "kriminalizazio kanpaina" eta Ertzaintzaren "basakeria" salatu dute milaka pertsonak Bilbon
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EITB

Última actualización

Miles de personas y agentes sociales, entre ellos miembros de Global Sumud Euskal Herria, se han reunido esta tarde en Bilbao para protestar "contra la impunidad y la represión policial". Denuncian la "campaña de criminalización contra el movimiento popular" del Gobierno Vasco y la "brutalidad de la Ertzaintza", y advierten de que el PNV "limita el derecho a la protesta a lo que es de su interés". 

Manifestaciones Bilbao Ertzaintza Sociedad

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