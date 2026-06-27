Un hombre mata a su mujer en Sevilla

Una mujer de 44 años ha fallecido en la madrugada de este sábado a consecuencia de las heridas de arma blanca que presuntamente le asestó su pareja en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

El presunto autor, también de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave a causa de las heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.

La Guardia Civil llegó al domicilio alertada por los vecinos de la pareja, que escucharon gritos. Cuando accedieron a la vivienda, encontraron muerta a la mujer, con varias heridas de arma blanca, y al hombre herido.

"Si bien estamos en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género", ha comentado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Según fuentes de la investigación, no constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, y la pareja tenía al menos un hijo menor de edad.

De confirmarse el carácter de violencia machista de la muerte, esta mujer sería la sexta víctima mortal de violencia de género en Andalucía y la vigesimoquinta en España, en lo que va de año.