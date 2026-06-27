VIOLENCIA MACHISTA
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Un hombre mata a su mujer en Sevilla

El presunto autor de los hechos se halla hospitalizado en estado grave por las heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 27/06/2026.- Una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta con heridas de arma blanca en su domicilio en Mairena del Alfarafe (Sevilla) esta medianoche, han informado a EFE fuentes de la investigación. El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado. EFE/ José Manuel Vidal
Violencia machista en Sevilla. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Gizon batek emaztea hil du Sevillan
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Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 44 años ha fallecido en la madrugada de este sábado a consecuencia de las heridas de arma blanca que presuntamente le asestó su pareja en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

El presunto autor, también de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave a causa de las heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.

La Guardia Civil llegó al domicilio alertada por los vecinos de la pareja, que escucharon gritos. Cuando accedieron a la vivienda, encontraron muerta a la mujer, con varias heridas de arma blanca, y al hombre herido.

"Si bien estamos en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género", ha comentado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Según fuentes de la investigación, no constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, y la pareja tenía al menos un hijo menor de edad.

De confirmarse el carácter de violencia machista de la muerte, esta mujer sería la sexta víctima mortal de violencia de género en Andalucía y la vigesimoquinta en España, en lo que va de año.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Violencia machista Andalucia Sociedad

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